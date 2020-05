Xetra-Aktienkurs Boeing-Aktie:

Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (22.05.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Flugzeugbauers Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) unter die Lupe.Der US-Konzern gehöre zu den größten Krisenverlierern. Im Zuge des eingebrochenen Flugverkehrs sei der Bedarf an Flugzeugen massiv eingebrochen. In der Folge hätten in den vergangenen Wochen Flug- und Leasinggesellschaften Bestellungen storniert, teilweise gesamte Langstrecken-Maschinen ausgemustert.Traditionell gehöre der Bau von Verkehrsflugzeugen sowohl zu den Umsatz- und Gewinntreibern des US-Konzerns. In den vergangenen Jahren habe das Wachstum in diesem Bereich stagniert, die Verteidungssparte werde daher immer wichtiger für den Konzernumsatz. Während die Verteidungssparte 2016 nur 21% des Gesamtumsatzes ausgemacht habe, seien es Ende 2019 schon 34% gewesen. In einem Analysten-Call habe Boeing CEO David Calhoun gesagt, er gehe davon aus, dass die Verteidungssparte in diesem Jahr sogar den Bereich von Verkehrsflugzeugen erstmals übertreffen werde.In der aktuellen Marktphase, in der die Nachfrage nach Flugzeugen abnehme, würden Rüstungsaufträge für Boeing immer wichtiger. Hier habe der US-Konzern in den vergangenen Wochen mit neuen Bestellungen glänzen können. Das Volumen sei aber aktuell immer noch zu gering, um die Verluste aus dem Bau von Verkehrsflugzeugen kompensieren zu können. Das dürfte sich auf absehbare auch nicht ändern. Anleger sollten daher die Boeing-Aktie meiden, so Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Boeing-Aktie: