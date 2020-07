Mit Material von dpa-AFX



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Boeing-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Boeing-Aktie:

144,36 EUR -1,88% (29.07.2020, 15:40)



Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

142,62 EUR -2,27% (29.07.2020, 15:55)



NYSE-Aktienkurs Boeing-Aktie:

169,8734 USD -0,57% (29.07.2020, 15:42)



ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Boeing-Aktie Deutschland:

BCO



NYSE-Symbol Boeing-Aktie:

BA



Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (29.07.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Flugzeugbauers Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) unter die Lupe.Dass der US-Flugzeugbauer auch im zweiten Quartal Verluste schreiben würde, sei angesichts 737-Max-Debakel und Corona-Krise klar gewesen. Doch der nun präsentierte Verlust sei in etwa doppelt so hoch ausgefallen wie von Experten im Schnitt erwartet worden sei. Zudem habe Boeing mitgeteilt, dass die Produktion des Typs 747 eingestellt werde.Die Corona-Krise habe dem US-Flugzeugbauer Boeing im abgelaufenen Quartal einen höheren Verlust eingebrockt als befürchtet. Im zweiten Quartal habe unter dem Strich ein Verlust von rund 2,4 Milliarden US-Dollar gestanden, nachdem das Flugverbot für den Mittelstreckenjet 737 Max dem Konzern ein Jahr zuvor bereits ein Minus von 2,9 Milliarden Dollar eingebrockt habe. Der Verlust pro Aktie habe 4,20 Dollar nach 5,21 Dollar im Vorjahresquartal betragen.Immerhin: Mit 5,3 Milliarden Dollar habe der Konzern im abgelaufenen Quartal im Tagesgeschäft weniger Geld verbrannt als befürchtet. Analysten hätten im Schnitt mit einem höheren Minus von 6,67 Milliarden Dollar gerechnet.Dave Calhoun, CEO von Boeing habe gesagt: "Wir arbeiten eng mit unseren Kunden, Lieferanten und globalen Partnern zusammen, um die Herausforderungen für unsere Branche zu bewältigen, eine Brücke zu Erholung und Neuaufbau zu schlagen, um auf der anderen Seite stärker zu werden."Der Neuaufbau des Konzerns werde ohne den Jumbo-Jet erfolgen. Boeing lasse die Produktion der 747 auslaufen. Die letzten 747-Flugzeuge sollten demnach im Jahr 2022 fertiggestellt werden.Die Produktion der 737 Max, deren Wiederzulassung das Management bald erwarte, fahre derzeit erst langsam wieder hoch. Anfang 2022 sollten dann pro Monat 31 Stück produziert werden. Der Leasingriese AerCap habe heute bekannt gegeben, seinen Großauftrag für 737 Max-Maschinen um 15 Flugzeuge auf nun 80 Flugzeuge zu reduzieren.Trotz der überwiegend niederschmetternden Nachrichten zeige sich die Boeing-Aktie vorbörslich recht stabil. Offenbar seien von manchem Börsianer noch negativere Zahlen erwartet worden. Zuletzt sei der Kurs unter die 50-Tage-Linie gerutscht, die aktuell bei gut 175 Dollar verlaufe.Ein Einstieg in die Boeing-Aktie drängt sich weiterhin nicht auf, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.07.2020)