Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (01.08.2018/ac/a/n)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Boeing -Aktienanalyse von Aktienanalyst Wolfgang Donie von der Nord LB:Wolfgang Donie, Aktienanalyst der Nord LB, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie von Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA).Der Konzern habe ein operativ starkes Quartal gezeigt. Die Verkehrsflugzeugsparte profitiere ferner von einem wieder anziehenden Orderverhalten der Airline-Industrie. Die erneuten Belastungen aus dem Tankerprogramm würden jedoch eine Anhebung der Ergebniserwartung verhindern, sodass der Analyst sein Kursziel von USD 385,00 für das Wertpapier bestätige.Aufgrund der zuletzt positiven Kursentwicklung entspricht dies nun einer "halten"-Empfehlung, so Wolfgang Donie, Aktienanalyst der Nord LB, in einer aktuellen Boeing-Aktienanalyse. (Analyse vom 01.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Boeing-Aktie: