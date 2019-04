XETRA-Aktienkurs Boeing-Aktie:

333,79 Euro -4,94% (08.04.2019, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

330,33 Euro -5,46% (08.04.2019, 18:05)



NYSE-Euronext-Aktienkurs Boeing-Aktie:

USD 372,86 -4,87% (08.04.2019, 18:20)



ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Boeing-Aktie Deutschland:

BCO



NYSE-Euronext Ticker-Symbol Boeing-Aktie-Aktie:

BA



Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (08.04.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Charlotte (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse des Analysten Ronald Epstein von BofA Merrill Lynch Research:Ronald Epstein, Analyst von BofA Merrill Lynch Research, bringt laut einer aktuellen Aktienanalyse in Bezug auf die Aktien von Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) nur noch eine neutrale Haltung zum Ausdruck.Boeing Co. habe angekündigt die Produktion von Flugzeugen des Typs 737 Max auf 42 Stück pro Monat zu senken. Die Verzögerungen bis zur Wiederaufnahme des Flugbetriebs dürften insofern vermutlich länger dauern als zu Anfang angenommen.Die Analysten von BofA Merrill Lynch Research gehen von Verzögerungen von sechs bis neun Monaten aus. Ursprünglich sei mit einer Disruption des profitabelsten Programms von Boeing von drei bis sechs Monaten ausgegangen worden.Analyst Ronald Epstein schätzt, dass die Boeing-Aktie mit einem Abschlag von 25% gegenüber dem S&P 500 notieren könnte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Boeing-Aktie: