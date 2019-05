Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (10.05.2019/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse des Analysten Cai von Rumohr von Cowen and Company:Cai von Rumohr, Analyst beim Investmenthaus Cowen and Company, rechnet laut einer Aktienanalyse bei den Aktien von Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) weiterhin mit einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Der vorsichtige Ansatz von Boeing Co. die 737 MAX wieder in Dienst stellen zu können wird von den Analysten von Cowen and Company begrüßt. Ein erster möglicher Meilenstein auf diesem Weg sei eine FAA-Zertifizierung.Die 737-Produktion könnte schrittweise hochgefahren werden. Analyst Cai von Rumohr hält es weiterhin für möglich, dass im kommenden Jahr ein Free Cash flow von 30 USD je Aktie erwirtschaftet werden können. Das Aufheben des Flugeverbots könnte in den nächsten vier bis fünf Wochen passieren, was das Sentiment gegenüber dem Titel aufhellen dürfte.Die Aktienanalysten von Cowen and Company stufen in ihrer Boeing-Aktienanalyse den Titel nach wie vor mit "outperform" ein und bestätigen das Kursziel von 460,00 USD.