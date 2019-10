Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

299,25 Euro +0,74% (22.10.2019, 14:08)



NYSE-Aktienkurs Boeing-Aktie:

USD 333,97 +0,88% (22.10.2019, 14:12, vorbörslich)



ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Boeing-Aktie Deutschland:

BCO



NYSE-Ticker-Symbol Boeing-Aktie-Aktie:

BA



Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (22.10.2019/ac/a/n)



Charlotte (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse des Analysten Ronald Epstein von BofA Merrill Lynch Research:Ronald Epstein, Analyst von BofA Merrill Lynch Research, bringt laut einer Aktienanalyse in Bezug auf die Aktien von Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) weiterhin eine neutrale Haltung zum Ausdruck.Mehr Verunsicherung hinsichtlich der Finanzprognosen und des Zeitpunkts der Wiederaufnahme des Flugbetriebs bei der 737 MAX veranlassen die Analysten von BofA Merrill Lynch Research zu einer Kürzung des Kursziels für Boeing Co. von 400,00 auf 370,00 USD.Die Flugaufsichtsbehörde FAA habe einen Bericht über einen Nachrichtenaustausch von zwei Angestellten des Konzerns im Verlauf des Zertifizierungsprozesses beim Modell 737 MAX in 2016 als besorgniserregend bezeichnet. Der Rückschlag könnte den Aktienkurs belasten, so die Einschätzung des Analysten Ronald Epstein.Die Aktienanalysten von BofA Merrill Lynch Research stufen in ihrer Boeing-Aktienanalyse den Titel weiterhin mit "neutral" ein.Börsenplätze Boeing-Aktie:XETRA-Aktienkurs Boeing-Aktie:299,55 Euro +0,86% (22.10.2019, 13:50)