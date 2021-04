Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

211,05 EUR -1,38% (09.04.2021, 16:10)



XETRA-Aktienkurs Boeing-Aktie:

212,55 EUR -0,12% (09.04.2021, 15:55)



NYSE-Aktienkurs Boeing-Aktie:

252,02 USD -1,15% (09.04.2021, 15:57)



ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Deutschland Boeing-Aktie:

BCO



NYSE-Ticker-Symbol Boeing-Aktie:

BA



Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (09.04.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luft- und Raumfahrtkonzerns Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) unter die Lupe.Seit den beiden verhängnisvollen Abstürze zweier Boeing-Flieger im Oktober 2018 und im März 2019 komme der betroffene Boeing-Typ 737 Max nicht aus den Schlagzeilen. Nach einem 20-monatigen Flugverbot, diversen Software-Updates und Umbau-Maßnahmen sowie Piloten-Trainings dürfe das Kurz- und Mittelstrecken-Flugzeug seit Dezember wieder abheben. Doch nun warne das US-Unternehmen erneut.Der US-Luftfahrtriese Boeing habe Fluggesellschaften auf ein Produktionsproblem bei bestimmten Versionen des Krisen-Modells 737 Max hingewiesen. Der Airbus-Rivale habe 16 Kunden laut eigenen Anaben empfohlen, den Betrieb der Maschinen auszusetzen, bis mögliche Mängel am Stromversorgungssystem ausgeschlossen werden könnten. Die Kunden müssten überprüfen, ob ein bestimmtes Bauteil ausreichend geerdet sei. Boeing arbeite in der Angelegenheit eng mit der US-Luftfahrtaufsicht FAA zusammen.Die 737 Max sei Boeings meistverkauftes Modell und ein wichtiger Gewinnbringer. Die Baureihe sei nach zwei Abstürzen mit 346 Toten rund 20 Monate mit Flugverboten belegt und erst im November wieder in den USA zum Betrieb zugelassen worden. Als Grund für die Unglücke habe eine defekte Steuerungssoftware gegolten. Das aktuelle Problem stehe nicht im Zusammenhang damit, habe eine Boeing-Sprecherin gesagt.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Boeing-Aktie: