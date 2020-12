XETRA-Aktienkurs Boeing-Aktie:

193,46 EUR -1,42% (04.12.2020, 17:35)



NYSE-Aktienkurs Boeing-Aktie:

232,71 USD -1,89% (04.12.2020, 22:10)



ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Deutschland Boeing-Aktie:

BCO



NYSE-Ticker-Symbol Boeing-Aktie:

BA



Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol Deutschland: BCO, NYSE-Ticker-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (05.12.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luft- und Raumfahrtkonzerns Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol Deutschland: BCO, NYSE-Ticker-Symbol: BA) unter die Lupe.Der größte Teil der US-Aktien habe den Corona-Crash längst wieder aufgeholt. Einige Werte würden aber weiterhin meilenweit hinterherhinken. Bei manchen werde sich das auch nicht so schnell ändern, andere hätten allerdings großes Nachholpotenzial. Das US-Analysehaus Jefferies habe die aussichtsreichsten 15 Werte herausgefiltert.Auch Boeing gehöre zu den US-Aktien, die man laut Jefferies während des kommenden zyklischen Aufschwungs haben sollte. Das Papier des Flugzeugbauers habe zuletzt bereits stark zugelegt, nachdem der fast zwei Jahre mit einem Flugverbot belegte Flugzeug-Typ Boeing 737 Max wieder abheben dürfe und die irische Billigfluggesellschaft Ryanair 75 zusätzliche Boeing 737 Max-Jets mit einem Listenwert von etwa 9 Mrd. USD bestellt habe. Boeing dürfte allerdings satte Rabatte eingeräumt haben.Die von Jefferies ausgewählten Werte hätten tatsächlich Nachholbedarf, würden sich aber v.a. eher für mutige und kurzfristig orientierte Anleger eignen. Bezüglich Boeing sehe "Der Aktionär" bessere Chancen bei Airbus, so Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.12.2020)Börsenplätze Boeing-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:191,74 EUR -1,84% (04.12.2020, 22:26)