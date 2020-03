Xetra-Aktienkurs Boeing-Aktie:

91,16 EUR -1,17% (19.03.2020, 16:02)



Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

91,44 EUR -0,23% (19.03.2020, 16:15)



NYSE-Aktienkurs Boeing-Aktie:

97,88 USD -3,94% (19.03.2020, 16:03)



ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Boeing-Aktie Deutschland:

BCO



NYSE-Symbol Boeing-Aktie-Aktie:

BA



Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (19.03.2020/ac/a/n)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der Nord LB:Wolfgang Donie, Aktienanalyst der Nord LB, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Flugzeugbauers Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) von "verkaufen" auf "halten" hoch.Die Coronavirus-Pandemie bringe die gesamte Airline-Industrie weltweit in Bedrängnis. Massive Flugstreichungen würden die Airlines zu extremen Sparmaßnahmen zwingen. Trotz möglicher Staatshilfen im jeweiligen Einzelfall werde dies zu radikalen Veränderungen in der Branche führen. Viele Airlines dürften dies auf Dauer nicht überleben.Die Pandemie treffe die Airline-Branche besonders hart. Die ganze Industrie werde sich nachhaltig verändern und kurz- bis mittelfristig zunächst deutlich schrumpfen. Dabei dürfte die Luftfahrt etwa doppelt so stark wie die Gesamtwirtschaft belastet werden. Dies werde unweigerlich, trotz noch prall gefüllter Auftragsbücher, auch die Flugzeughersteller treffen. Dabei sei Boeing bezüglich des Produktsortiments aktuell schwächer aufgestellt als Airbus und sei durch die B737 MAX-Krise ohnehin schwer belastet. Weitere Auslieferungsverschiebungen würden die Liquiditätssituation anspannen. Das Unternehmen als größter Exporteuer der Vereinigten Staaten von Amerika dürfte aber als systemrelevant eingestuft werden und bei Bedarf von staatlicher Seite entsprechend gestützt werden.Nach dem deutlichen Kursrutsch der vergangenen Tage hebt Wolfgang Donie, Analyst der Nord LB, sein Rating für die Boeing-Aktie von "verkaufen" auf "halten" an, reduziert aber sein Kursziel weiter von USD 260,00 auf USD 95,00. (Analyse vom 19.03.2020)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Boeing Co.": Keine vorhanden.Börsenplätze Boeing-Aktie: