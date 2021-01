XETRA-Aktienkurs Boeing-Aktie:

172,06 EUR +1,55% (19.01.2021, 17:35)



NYSE-Aktienkurs Boeing-Aktie:

210,71 USD +3,13% (19.01.2021, 22:10)



ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Deutschland Boeing-Aktie:

BCO



NYSE-Ticker-Symbol Boeing-Aktie:

BA



Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (20.01.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luft- und Raumfahrtkonzerns Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) unter die Lupe.Seit kurz vor Weihnachten würden in den USA wieder Flugzeuge vom Boeing-Typ 737 Max fliegen. Das fast zweijährige Flugverbot sei von der US-Flugaufsichtsbehörde FAA nach Umbaumaßnahmen und etlichen Tests wieder aufgehoben worden. Am Dienstag habe auch die europäische Luftfahrtbehörde EASA grünes Licht für die Kurz- und Mittelstrecken-Maschinen signalisiert. Am Montag habe auch Kanada das Startverbot für die 737 Max aufgehoben. Ab Mittwoch dürften die Maschinen wieder abheben.Die Boeing-Aktie habe im US-Handel am Dienstag mit einem Kursaufschlag von gut 3% reagiert. Sie habe wieder die 50-Tage-Linie erreicht, die aktuell bei 211,23 USD verlaufe.Boeing-Flieger würden nach Bewältigung der Corona-Krise sicher wieder zu den gefragtesten Flugzeugbauern gehören. Es könnte aber noch Jahre dauern, bis sich die Aufträge in guten Geschäftszahlen niederschlagen würden. "Der Aktionär" empfehle Anlegern mit Weitblick weiterhin die Aktie des europäischen Konkurrenten Airbus, so Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.01.2021)Börsenplätze Boeing-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:174,86 EUR +0,64% (20.01.2021, 08:41)