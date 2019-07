Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (19.07.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Krise um die nach zwei Abstürzen mit Flugverboten belegte Baureihe 737 Max vermassele dem US-Luftfahrtriesen Boeing die Bilanz. Im zweiten Quartal werde eine zusätzliche Belastung in Höhe von 4,9 Milliarden Dollar nach Steuern anfallen, habe das Unternehmen am Donnerstag mitgeteilt. Damit dürfte der Airbus-Konkurrent tief in die roten Zahlen geraten.Laut Boeing solle das Geld für potenzielle Entschädigungen von Fluggesellschaften verwendet werden, die wegen des Ausfalls der 737 Max von Betriebsstörungen und Auslieferungsverzögerungen betroffen seien. Der Konzern wolle die Sonderkosten zwar komplett im zweiten Quartal verbuchen, mögliche Kompensationen an Airlines sollten aber erst über mehrere Jahre und in verschiedenen Formen erfolgen.Zudem habe der Flugzeugbauer mitgeteilt, dass die Produktionskosten des gesamten 737-Programms im zweiten Quartal um etwa 1,7 Milliarden Dollar angestiegen sein dürften. Dies liege hauptsächlich daran, dass die Fertigungsrate länger als geplant reduziert werden müsse. Diese gestiegenen Kosten würden auch künftig die Gewinnspannen belasten.Anleger habe dies jedoch nicht schrecken können. Im Gegenteil: Boeings-Aktien seien im nachbörslichen Handel sogar mit rund zwei Prozent ins Plus gedreht. Offenbar hätten die Marktteilnehmer noch heftigere Belastungen befürchtet. Ohnehin hätten sich Börsianer die 737-Max-Krise bislang recht gelassen angeschaut. Auf Jahressicht habe der Aktienkurs sogar um knapp zwölf Prozent zugelegt.Das sei es für Boeing mit den Gewinnen gewesen - der Konzern rausche in Q2 wohl tief in die roten Zahlen. Veröffentlicht werde die Quartalsbilanz am 24. Juli.Nicht nur aufgrund der Probleme mit der 737 Max favorisiert "Der Aktionär" unter den beiden großen Flugzeugfertigern weiter die Papiere von Airbus. Wer bei Boeing engagiert ist, sollte den Stopp bei 290,00 Euro ziehen, so Benedikt Kaufmann. (Analyse vom 19.07.2019)Mit Material von dpaAFX