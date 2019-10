Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

308,15 Euro +0,31% (29.10.2019, 16:44)



NYSE-Aktienkurs Boeing-Aktie:

USD 344,09 +0,94% (29.10.2019, 16:44)



ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Boeing-Aktie Deutschland:

BCO



NYSE-Ticker-Symbol Boeing-Aktie-Aktie:

BA



Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (29.10.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Berkshire (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse des Analysten Richard Safran von Buckingham Research:Laut einer Aktienanalyse rechnet Richard Safran, Analyst von Buckingham Research, bei den Aktien von Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) nur noch mit einer unterdurchschnittlichen Kursentwicklung.Die Analysten von Buckingahm Research gehen davon aus, dass die 737 MAX im vierten Quartal 2019 oder am Anfang von 2020 eine Zertifizierung erhalten werde. Im Zuge einer verbesserten Visibilität in Bezug auf den Free Cash flow, die Kapitalallokation dürften Investoren schrittweise wieder mehr Vertrauen in Boeing Co. fassen.Die Rückkehr der book-to-bill-Ratio auf einen Wert über 1 und ein Free Cash flow je Aktie von 30 USD oder eine Abnahme des Traffic-Wachstums, der Verlust von Marktanteilen und ein Abrutschen der book-to-bill-Ratio auf einen Wert unter 1 seien gleichermaßen vorstellbare Szenarien, so der Analyst Richard Safran.Die Aktienanalysten von Buckingham Research stufen in ihrer Boeing-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "neutral" ein und senken das Kursziel von 395,00 auf 365,00 USD.Börsenplätze Boeing-Aktie:Xetra-Aktienkurs Boeing-Aktie:310,30 Euro +0,80% (29.10.2019, 16:22)