Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (21.10.2019/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von Analyst Myles Walton von der UBS:Myles Walton Analyst der UBS, empfiehlt die Aktien von Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) laut einer Aktienanalyse weiterhin zum Kauf.Die am Freitag aufgetauchten Berichten über eine Korrespondenz zwischen Testpiloten hinsichtlich von Problemen mit der Steuerungsautomatik der 737 MAX würden das Risiko erhöhen, dass Boeing Co. möglicherweise nicht alle Fakten umfänglich offengelegt habe, so die UBS-Analysten. Damit sei die bisherige These nicht mehr zu halten.Im Zuge einer Kürzung der Free Cash flow-Prognosen bis 2023 senkt Analyst Myles Walton das Kursziel für die Boeing-Aktie von 470,00 auf 375,00 USD. Das Vertrauen in die Cash-Performance erodiere.Die Analysten der UBS stufen in ihrer Boeing-Aktienanalyse das Rating von "buy" auf "neutral" zurück.