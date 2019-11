Börsenplätze Boeing-Aktie:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der US-Flugzeugbauer Boeing habe von dem Lufthansa-Ableger Sunexpress einen Vertrauensbeweis für seinen Krisenjet 737 Max erhalten. Die deutsch-türkische Ferienfluggesellschaft bestelle zehn weitere Maschinen der Modellreihe, wie beide Unternehmen am Montag auf der Luftfahrtmesse in Dubai mitgeteilt hätten."Wir haben volles Vertrauen, dass Boeing uns ein sicheres, verlässliches und effizientes Flugzeug liefert", habe sich Sunexpress-Chef Jens Bischof zitieren lassen.Sunexpress gehöre der Lufthansa und der türkischen Fluggesellschaft Turkish Airlines gemeinsam. Das Unternehmen habe bereits 32 Maschinen der 737-Max-Reihe bestellt und wandle für den neuen Auftrag zehn Optionen aus dem bestehenden Deal um. Eigentlich sollte Sunexpress die ersten "Max"-Jets schon in diesem Jahr erhalten. Doch nach dem Absturz zweier Maschinen der Reihe bei den Fluglinien Lion Air und Ethiopian Airlines mit insgesamt 346 Toten hätten Behörden in aller Welt ein Flugverbot für den Typ verhängt. Auch die Auslieferung neuer Maschinen sei gestoppt.Boeing hoffe, dass er zumindest die Auslieferung neuer Jets noch in diesem Jahr wieder aufnehmen könne. Neuaufträge für den Flieger seien seit März naturgemäß rar geblieben. Die British-Airways-Mutter IAG habe zwar im Juni einen Großauftrag über 200 Maschinen des Typs angekündigt, habe diesen aber bislang nicht festgezurrt.An der Börse habe jedenfalls die Airbus-Aktie klar die Aktie vorne. Ein weiterer Beleg hierfür: Der europäische Flugzeug-Hersteller hat heute die Order von Air Arabia über satte 120 Jets festgezurrt, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" . (Analyse vom 18.11.2019)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link