Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

195,94 EUR +0,91% (25.05.2021, 21:08)



XETRA-Aktienkurs Boeing-Aktie:

196,26 EUR +2,02% (25.05.2021, 17:35)



NYSE-Aktienkurs Boeing-Aktie:

240,15 USD +1,14% (25.05.2021, 21:05)



ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Boeing-Aktie:

BCO



NYSE-Symbol Boeing-Aktie:

BA



Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (25.05.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Flugzeugherstellers Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Gleich zwei positive Nachrichten würden der Boeing-Aktie am Dienstag aufwärts helfen. Der US-Flugzeugbauer habe erneut eine größere Bestellung für seinen Krisenjet 737 Max erhalten. Auch Ryanair -Tochter Lauda setze künftig wieder auf die Boeing 737 und wolle in den kommenden Jahren Airbus A320 an den Leasinggeber zurückgeben.Der Flugzeug-Finanzierer SMBC Aviation Capital habe 14 Maschinen der 737 Max-Reihe geordert, heiße es in einer Mitteilung von Boeing. Seit dem Jahreswechsel habe der Hersteller nach eigenen Angaben nun neue Bestellungen und Vorverträge über mehr als 250 Exemplare der 737 Max hereingeholt.Die weitgehende Aufhebung der Flugverbote für die 737 Max, die im März 2019 nach zwei tödlichen Abstürzen verhängt worden seien, habe dem Boeing-Konzern seit November wieder Rückenwind verschafft. Nach mehr als anderthalb Jahren Auslieferungsstopp dürfe der Hersteller seither wieder Maschinen seiner wichtigsten Modellreihe an seine Kunden übergeben.Laut einem Reuters-Bericht erwäge der US-Flugzeugbauer, die Produktion von Modellen des Problemtyps 737 Max von derzeit noch einstellig über etwa 26 Maschinen monatlich Ende 2021 im kommenden Jahr auf 42 pro Monat zu steigern. Das wäre deutlich früher als bislang vom Markt erwartet werde.Zu "gegebener Zeit" werde Lauda dann Boeing 737 in die Flotte aufnehmen, schreibe AeroTelegraph. Mutter Ryanair habe bereits 210 Boeing 737 Max 200 fest bestellt, zudem plane sie nochmals mehr als 100 Boeing 737 Max 10 zu ordern.Die Boeing-Aktie könne gegen den schwächeren Trend an der Dow -Spitze am Dienstag etwa 1,6 Prozent zulegen. Charttechnisch werde es in den kommenden Tagen darauf ankommen, dass die 50-Tage-Linie bei 241,75 Dollar nachhaltig überwunden werde. Die US-Investmentbank Goldman Sachs habe die Aktien von Boeing auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 307 US-Dollar belassen. (Mit Material von dpa-AFX)Auch wenn es zuletzt gute Nachrichten zum skandalbelasteten Flugzeugtyp Boeing 737 Max gegeben habe, werde es noch Jahre dauern, bis sich der Flugzeugbauer von dem Desaster erhole. "Der Aktionär" halte Konkurrent Airbus längerfristig für die bessere Alternative, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.05.2021)