Xetra-Aktienkurs Boeing-Aktie:

332,00 Euro +2,47% (19.07.2019, 16:34)



Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

333,45 Euro +4,11% (19.07.2019, 16.50)



NYSE-Euronext-Aktienkurs Boeing-Aktie:

USD 374,28 +3,65% (19.07.2019, 16:53)



ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Boeing-Aktie Deutschland:

BCO



NYSE-Euronext Ticker-Symbol Boeing-Aktie-Aktie:

BA



Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (19.07.2019/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse des Analysten Seth Seifman von J.P. Morgan Securities:Seth Seifman, Analyst von J.P. Morgan Securities, empfiehlt laut einer Aktienanalyse in Bezug auf die Aktien von Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) weiterhin eine Übergewichtung.Die von Boeing Co. genannten Belastungen im Hinblick auf 737 MAX-Debakel seien deutlich höher als von den meisten Marktteilnehmern erwartet. Allerdings sei das Ausmaß in Relation zu einem Konzern mit einer Marktkapitalisierung von 200 Mrd. USD keine Katastrophe.Die Entscheidung die 737-Produktion bei einer 42er Rate zu belassen, dürfte wahrscheinlich mit Erleichterung aufgenommen werden, vor allem bei Zulieferern wie Spirit AeroSystems.Die Frage, wie sich die finanzielle Performance in den nächsten Jahren darstellen werde, sei noch etwas schwer zu beantworten. Vieles liege nun im Dunkeln, so die Analysten von J.P. Morgan Securities.Die Aktienanalysten von J.P. Morgan Securities stufen in ihrer Boeing-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "overweight" ein.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Boeing-Aktie: