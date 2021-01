Bis sich die Geschäfte nachhaltig erholen würden, werde es jedoch Jahre dauern. "Der Aktionär" bevorzugt die Airbus-Aktie, da deren Probleme relativ gesehen kleiner sind. (Analyse vom 27.01.2021)



Mit Material von dpa-AFX



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Boeing-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

162,98 EUR -1,84% (27.01.2021, 18:12)



XETRA-Aktienkurs Boeing-Aktie:

163,20 EUR -2,60% (27.01.2021, 17:35)



NYSE-Aktienkurs Boeing-Aktie:

195,17 USD -3,41% (27.01.2021, 18:00)



ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Deutschland Boeing-Aktie:

BCO



NYSE-Ticker-Symbol Boeing-Aktie:

BA



Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (27.01.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":"Der Aktionär" nimmt in dem aktuellen Börsen.Briefing. die Aktie des Luft- und Raumfahrtkonzerns Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) unter die Lupe.Der Krisenjet Boeing 737 Max dürfe nach fast zwei Jahren Flugverbot auch in Europa wieder abheben. Nachdem die US-Luftfahrtbehörde FAA schon im November grünes Licht gegeben habe, sei am Mittwoch auch die Zulassung der europäischen Aufsicht EASA gefolgt. Die Boeing-Aktie sacke dennoch ab. Schuld seien Geschäftszahlen.Die Corona-Krise, das Debakel um den Absturzjet 737 Max und neue Verzögerungen beim Großraumjet 777X hätten dem US-Flugzeugbauer Boeing 2020 einen Rekordverlust eingebrockt. Unter dem Strich habe ein Minus von mehr als 11,9 Milliarden US-Dollar gestanden. Es sei der mit Abstand höchste Verlust, den Boeing in seiner mehr als 100-jährigen Konzerngeschichte bislang habe verschmerzen müssen. 2019 habe es bereits ein Minus von 636 Millionen Dollar gegeben.Allein wegen der 777X habe Boeing zum Jahresende 6,5 Milliarden Dollar zurückgelegt. Unterm Strich habe der Konzern allein in den drei Monaten bis Ende Dezember 8,4 Milliarden Dollar verloren, vor einem Jahr habe die Quartalsbilanz mit gut einer Milliarde im negativen Bereich gelegen. Der Hersteller habe auch noch Kosten für einen Vergleich mit dem US-Justizministerium wegen Betrugsvorwürfen beim 737-Max-Skandal verschmerzen müssen.Boeings Umsatz sei 2020 um 24 Prozent auf 58,2 Milliarden Dollar gefallen - der schwächste Wert seit rund 15 Jahren. Die Erlöse hätten zusätzlich unter Problemen beim Langstreckenjet 787 "Dreamliner" gelitten, dessen Auslieferung wegen Produktionsmängeln gestockt habe.Die Zahlen hätten die starken Belastungen für die Luftfahrt durch die Corona-Pandemie und das lange Flugverbot für den Unglücksflieger 737 Max reflektiert, habe Boeing-Chef Dave Calhoun in einem Memo an die Mitarbeiter erklärt. Der Konzern habe jedoch wichtige Fortschritte dabei gemacht, die Sicherheitsprozesse zu verstärken, Vertrauen zurückzugewinnen und die Weichen für eine geschäftliche Erholung zu stellen.Besonders die neuen Probleme und immensen Kosten beim modernisierten Großraumjet 777X dürften am Markt für schlechte Stimmung gesorgt haben. So solle das erste Exemplar nun sogar erst Ende 2023 ausgeliefert werden. Boeing habe die Neuauflage der 777, die dank neuer Triebwerke und verbesserter Aerodynamik deutlich weniger Kerosin verbrauchen solle, zuvor bereits mehrfach verschoben - zuletzt auf 2022.Als Gründe für die erneute Verzögerung habe der Konzern unter anderem veränderte Voraussetzungen für die Zulassung des Jets und die veränderte Nachfrage infolge der Corona-Krise genannt.Massiv belastet worden sei Boeing durch das Debakel beim wichtigen Volumen- und Gewinnbringer 737 Max. Konkurrent Airbus habe Boeing als weltgrößten Flugzeugbauer bereits 2019 überholt. Nun dürfe der Problemflieger zwar wieder abheben, doch die Corona-Pandemie habe die Luftfahrtbranche in eine ihrer tiefsten Krisen gebracht.Das koste Boeing viele Aufträge - nach Angaben des Unternehmens habe es 2020 unterm Strich gut 650 Stornierungen gegeben. Insgesamt seien sogar mehr als 1.000 Bestellungen aus dem Orderbuch gestrichen worden, weil viele Aufträge als unsicher gelten würden.Nach zwei rabenschwarzen Jahren würden die Milliarden-Verluste weh tun. Doch Boeing könnte allmählich das Schlimmste hinter sich gebracht haben. Die Impfstoffe gegen das Coronavirus würden auch der Luftfahrt Hoffnung geben. Wie der auf Jahre ausgebuchte Rivale Airbus müsse sich Boeing keine ernsthaften Sorgen um mangelnde Bestellungen machen.