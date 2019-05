Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

312,20 Euro -1,09% (10.05.2019, 16:05)



NYSE-Euronext-Aktienkurs Boeing-Aktie:

USD 351,08 -0,86% (10.05.2019, 15:54)



ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Boeing-Aktie Deutschland:

BCO



NYSE-Euronext Ticker-Symbol Boeing-Aktie-Aktie:

BA



Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (10.05.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) unter die Lupe.Es gehe abwärts für den US-Luftfahrtkonzern: Während nach den Flugzeugabstürzen die Öffentlichkeit weiter vor einer Blackbox stehe, sei der Kurs der Boeing-Aktie unter eine wichtige Linie abgerutscht. Ein Blick auf den Chart zeige, dass das Risiko für noch tiefere Notierungen beträchtlich sei. Besserung, bspw. durch positive Nachrichten, sei nicht absehbar.Auf Jahressicht betrachtet liege die Boeing-Aktie zwar noch leicht im Plus, habe allerdings einen mittelfristigen Abwärtstrend ausgebildet. Hinzu komme jetzt das Verkaufssignal durch das Unterschreiten der 200-Tage-Linie.Der Markt preise die Unklarheiten rund um die Flugzeugabstürze zunehmend ein. Nicht zuletzt der Image-Schaden könnte künftig die Bilanz belasten - z.B., wenn Firmen und Passagiere lieber auf Flüge mit Boeing-Maschinen verzichten würden. Mit dem Rutsch unter die 360-USD-Marke und die 200-Tage-Linie überwiege bei der Boeing-Aktie auch aus charttechnischer Sicht das Potenzial nach unten, so Lars Friedrich, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.05.2019)Börsenplätze Boeing-Aktie:Xetra-Aktienkurs Boeing-Aktie:312,50 Euro +0,40% (10.05.2019, 15:50)