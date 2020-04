Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (15.04.2020/ac/a/n)



Der angeschlagene US-Luftfahrtriese verliere in der Coronavirus-Krise immer mehr 737-Max-Bestellungen. Im ersten Quartal seien unterm Strich 314 Aufträge für den nach zwei Abstürzen mit Startverboten belegten Problemflieger storniert worden, wie der Airbus-Rivale am Dienstag mitgeteilt habe. Insgesamt habe Boeing bis Ende März 307 Flugzeugbestellungen eingebüßt, da immerhin einige neue Aufräge für andere Modelle reingekommen seien. Der US-Konzern sei wegen des 737-Max-Debakels bereits stark angeschlagen und die Coronavirus-Pandemie erschwere die Lage nun noch zusätzlich. Der Flugzeugbauer erwäge offenbar Stellenstreichungen im großen Stil. Jede zehnte Stelle könnte bei dem Airbus-Erzrivalen wegfallen, berichte das "Wall Street Journal" am Wochenende und berufe sich dabei auf mit der Sache vertraute Personen.Die mittelfristigen Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie auf die Boeing-Bestellungen seien noch nicht absehbar. Die Boeing-Aktie bleibe daher ein heißes Eisen. "Der Aktionär" favorisiere in der Branche weiterhin den europäischen Konkurrenten Airbus, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse.