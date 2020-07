Xetra-Aktienkurs Boeing-Aktie:

158,36 EUR -0,98% (16.07.2020, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

156,82 EUR -4,60% (16.07.2020, 21:18)



NYSE-Aktienkurs Boeing-Aktie:

177,94 USD -5,32% (16.07.2020, 21:03)



ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Boeing-Aktie Deutschland:

BCO



NYSE-Symbol Boeing-Aktie:

BA



Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (16.07.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Flugzeugbauers Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) unter die Lupe.Der Airbus-Rivale habe einen Auftrag von der NASA erhalten. Boeing habe mitgeteilt, dass der US-Flugzeugbauer die Arbeit der Internationalen Raumstation (ISS) unterstütze. Dafür werde der Konzern technisches Equipment liefern. Der Vertrag laufe bis 2024 und habe einen Wert in Höhe von 916 Millionen Dollar.Genauer gesagt erhalte Boeing 225 Millionen Dollar jährlich. Das Unternehmen werde technische Unterstützungsdienste, Ressourcen und Personal für Aktivitäten an Bord der ISS bereitstellen und die Systeme der Station verwalten.Das sei der zweite größere Auftrag innerhalb kürzester Zeit, den Boeing außerhalb des angeschlagenen Bereichs mit Passagierflugzeugen gewonnen habe. Bereits am Dienstag habe der Flugzeugbauer einen Auftrag von der Air Force einstreichen können.Ein Einstieg in die Boeing-Aktie drängt sich noch nicht auf, so Pierre Kiren von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Boeing-Aktie: