Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (27.05.2021/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - Boeing: Anstieg möglich - ChartanalyseDie Boeing-Aktie (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) fiel im März 2020 auf ein Tief bei 89,00 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Seitdem befinde sich der Wert in einer Erholung. Er sei dabei am 15. März 2021 auf ein Hoch bei 278,57 USD geklettert und damit am langfristigen Abwärtstrend seit März 2021 gescheitert. Nach diesem Hoch habe die Aktie in einem bullischen Keil bis auf den EMA 200 konsolidiert. Nach einer kleinen Bodenbildung sei am 21. Mai 2021 der Ausbruch aus dem Keil gelungen. Anschließend habe der Wert an den Widerstand bei 244,00 USD angezogen.Die Boeing-Aktie könnte zunächst in Richtung 228,44 USD und damit auf den Keil zurücksetzen. Unbedingt notwendig sei ein solcher Rücksetzer aber nicht. Anschließend könnte die Aktie zu einem Anstieg an den Abwärtstrend seit März 2018 bei aktuell 266,31 USD oder sogar an das Hoch bei 278,57 USD ansetzen. Sollte der Wert allerdings stabil unter 228,44 USD abfallen, dann würden Abgaben bis 219,07 USD drohen. Dabei würde die Aktie auf ihren Aufwärtstrend seit März 2020 zurücksetzen. (Analyse vom 27.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link