Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme.

London (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse des Analysten Carter Copeland von Barclays:Carter Copeland, Analyst von Barclays, rät Investoren im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zu einer Übergewichtung der Aktien von Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA).Nach einer Outperformance der Boeing-Aktie gegenüber dem S&P 500 in den letzten sechs Monaten von rund 25% stelle sich die Frage, wie lange die relative Outperformance noch anhalten könne?Die Analysten teilen die breitere Marktmeinung, dass der Aktienkurs auf kurze Sicht eine Pause gebrauchen könnte, sei das Sentiment noch immer nicht positiv. Falls es das Unternehmen schaffe die in 2016 zu beobachtende Unbeständigkeit der Quartalsergebnisse abzuschütteln, könnten die Kursgewinne weiter gehen, so die Einschätzung des Analysten Carter Copeland.Die Aktienanalysten von Barclays stufen in ihrer Boeing-Aktienanalyse den Titel weiterhin mit "overweight" ein und erhöhen das Kursziel von 175,00 auf 190,00 USD.Frankfurt-Aktienkurs Boeing-Aktie:165,80 Euro -0,96% (16.03.2017, 17:23)