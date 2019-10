Der Kosmetikhersteller Coty (ISIN: US2220702037, WKN: A1WY6X, Ticker-Symbol: CO3A) (+13,4%) prüfe den Verkauf von Beauty-Sparten wie Wella und OPI.



T-Mobile US (ISIN: US8725901040, WKN: A1T7LU, Ticker Symbol: TM5, NASDAQ-Ticker-Symbol: TMUS) (+0,6%) komme der Fusion mit dem Konkurrenten Sprint (ISIN: US85207U1051, WKN: A1W1XE, Ticker-Symbol: 2S7) näher: Nach Mississippi habe sich nun auch Colorado aus dem von mehreren Staaten angestrengten Verfahren zurückgezogen, welches sich gegen den USD 26 Mrd. schweren Zusammenschluss richte.



Die Aktien von Wirecard (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) hätten gestern um 6,1% zugelegt, nachdem die Unternehmensleitung angekündigt habe, die Vorwürfe rund um die Bilanzierungspraktiken nun doch mit einer Sonderprüfung ausräumen zu wollen.



In Europa würden heute unter anderem AMS (ISIN: AT0000A18XM4, WKN: A118Z8, Ticker-Symbol: DQW1, SIX Swiss Ex: AMS, Nasdaq OTC-Symbol: AUKUF), Novartis (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) und UBS (ISIN: CH0244767585, WKN: A12DFH, Ticker-Symbol: 0UB, SIX Swiss Ex: UBSG) Quartalszahlen vorlegen. In den USA würden Biogen (ISIN US09062X1037, WKN 789617, Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB), Lockheed Martin (ISIN: US5398301094, WKN: 894648, Ticker-Symbol: LOM, NYSE-Symbol: LMT), McDonald´s (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD), Procter&Gamble (ISIN: US7427181091, WKN: 852062, Ticker-Symbol: PRG, NYSE-Symbol: PG), United Technologies (ISIN: US9130171096, WKN: 852759, Ticker-Symbol: UTC1, NYSE-Symbol: UTX) und UPS (ISIN: US9113121068, WKN: 929198, Ticker-Symbol: UPAB, NYSE-Symbol: UPS) vorbörslich und Texas Instruments (ISIN: US8825081040, WKN: 852654, Ticker-Symbol: TII, NASDAQ-Symbol: TXN) nachbörslich Quartalszahlen berichten. (22.10.2019/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die Papiere des Ölfelddienstleisters Halliburton (ISIN: US4062161017, WKN: 853986, Ticker-Symbol: HAL, NYSE-Ticker-Symbol: HAL) drehten nach anfänglichen (vorbörslichen) Verlusten deutlich in den grünen Bereich (+6,4%), so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Während man in Q3 beim Umsatz die Markterwartungen verfehlt habe, habe man diese beim Gewinn erfüllt.