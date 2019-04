Xetra-Aktienkurs Boeing-Aktie:

Hannover (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der NORD LB:Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der die Aktie von Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA).Erste Folgen der 737 MAX-Krise seien bereits im Q1-Bericht ersichtlich gewesen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. In Q2 dürfte sich dies noch sehr viel deutlicher zeigen. Eine seriöse Abschätzung über die Gesamtkosten des Desasters sei aktuell nicht möglich, entsprechend habe der US-Flugzeugbauer den Ausblick einkassiert und vorerst keinen neuen abgegeben. Vieles hänge davon ab, wie lange das Flugverbot für die 737 MAX-Modelle anhalte. Vor Ende Juli könne wohl kaum mit einer Wiederaufnahme des Flugbetriebs gerechnet werden. Je länger es sich hinziehe, umso höher könnten mögliche Entschädigungszahlungen an Airline-Kunden ausfallen, abgesehen davon, dass ohne Auslieferung auch kein Umsatz generiert werde. Wichtig werde auch die endgültige Klärung der Schuldfrage an den beiden Abstürzen sein. Aktuell spreche einiges für einen Herstellerfehler. Es lägen bereits diverse Klagen von Angehörigen der Absturzopfer vor. Insgesamt dürften daher noch hohe Belastungen bevorstehen, die sowohl das aktuelle, aber auch das Geschäftsjahr 2020 betreffen würden.Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, rät daher weiter zur Vorsicht und bleibt in einer aktuellen Aktienanalyse bei seiner Verkaufsempfehlung für die Boeing-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 300 USD. (Analyse vom 25.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Boeing-Aktie: