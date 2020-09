Börsenplätze Blueprint Medicines-Aktie:



Kurzprofil Blueprint Medicines Corp.:



Blueprint Medicines Corp. (ISIN: US09627Y1091, WKN: A14SDD, Ticker-Symbol: 2L9, Nasdaq-Symbol: BPMC) ist eine Biotech-Gesellschaft aus den USA. Blueprint Medicines gehört zu den führenden Spezialisten im zukunftsträchtigen Bereich der Präzisionsonkologie. (23.09.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Blueprint Medicines-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Biotech-Gesellschaft Blueprint Medicines Corp. (ISIN: US09627Y1091, WKN: A14SDD, Ticker-Symbol: 2L9, Nasdaq-Symbol: BPMC) unter die Lupe.Der Forschungsbereich der Präzisionsonkologie habe in den letzten Jahren extreme Fortschritte erzielt. Mehrere gegen spezielle onkogene Treiber gerichtete Medikamente seien inzwischen zugelassen. Zwei davon würden aus dem Hause Blueprint Medicines stammen. Auch jüngst habe der "Aktionär"-Tipp wieder Pluspunkte bei den Investoren sammeln können.Auf der diesjährigen Jahrestagung der European Society for Medical Oncology (ESMO) habe die Biotech-Gesellschaft neue Daten zu Pralsetinib (Handelsname Gavreto) und BLU-945 vorgelegt. Diese hätten auf ganzer Linie überzeugen können.Neben Gavreto sei bereits Ayvakit (Avapritinib) zur Behandlung von speziellen Gastrointestinalen Stromatumoren (GIST) zugelassen. Doch dieses Medikament könnte in Zukunft auch gegen eine andere schwerwiegende Erkrankung zum Einsatz kommen. Am Dienstag habe Blueprint Medicines vielversprechende Top-Line-Ergebnisse der EXPLORER- und PATHFINDER-Studie in der Indikation Systemische Mastozytose, einer seltenen hämatologischen Erkrankung, publiziert.Investierte Anleger geben kein Stück aus der Hand und setzen auf eine Fortsetzung der Rally in dreistellige Kursregionen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link