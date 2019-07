Börsenplätze Blueprint Medicines-Aktie:



Kurzprofil Blueprint Medicines Corp.:



Blueprint Medicines Corp. (ISIN: US09627Y1091, WKN: A14SDD, Ticker-Symbol: 2L9, Nasdaq-Symbol: BPMC) ist eine Biotech-Gesellschaft aus den USA. Blueprint Medicines gehört zu den führenden Spezialisten im zukunftsträchtigen Bereich der Präzisionsonkologie. (19.07.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Blueprint Medicines-Aktienanalyse von Michel Doepke vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Biotech-Gesellschaft Blueprint Medicines Corp. (ISIN: US09627Y1091, WKN: A14SDD, Ticker-Symbol: 2L9, Nasdaq-Symbol: BPMC) unter die Lupe.Blueprint Medicines zähle zu den führenden Spezialisten im zukunftsträchtigen Bereich der Präzisionsonkologie. Neben der latenten Übernahmefantasie - der Erzrivale Loxo Oncology sei bereits von Eli Lilly für acht Milliarden Dollar geschluckt worden - überzeuge das Unternehmen mit einer erstklassigen Pipeline, die in den nächsten Monaten für ordentlich Newsflow sorgen sollte.In den kommenden knapp 1,5 Jahren wolle Blueprint Medicines mächtig Gas geben. Bis Ende 2020 strebe das Unternehmen zwei zugelassene Produkte und vier ausstehende Marktzulassungen an.Der Anfang sei bereits gemacht: Für das Flaggschiffprodukt Avapritinib in der Indikation gegen gastrointestinale Stromatumoren mit speziellen Genfusionen als Viertlinientherapie habe die europäische Zulassungsbehörde kürzlich den Antrag angenommen. Im letzten Monat habe Blueprint Medicines in dieser Indikation bereits bei der US-Gesundheitsbehörde FDA die entsprechenden Unterlagen eingereicht. Avapritinib könnte das erste zugelassene Produkt der Biotech-Gesellschaft werden.DER AKTIONÄR sei für Blueprint Medicines optimistisch. Blueprint Medicines befinde sich in einer Top-Position in einem siedend heißen Markt. Fundamental überzeuge Blueprint Medicines auf ganzer Linie, charttechnisch stehe der große Ausbruch auf ein neues Rekordhoch unmittelbar bevor.Engagierte Anleger (das Kursplus beträgt inzwischen gut 60 Prozent seit der Erstempfehlung in der AKTIONÄR-Ausgabe 03/2019) sollten kein Stück aus der Hand geben und den Stopp auf 60,00 Euro nachziehen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link