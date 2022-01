Tradegate-Aktienkurs Blue Cap-Aktie:

30,20 EUR 0,00% (21.01.2022, 12:12)



XETRA-Aktienkurs Blue Cap-Aktie:

30,40 EUR +6,29% (20.01.2022, 17:36)



ISIN Blue Cap-Aktie:

DE000A0JM2M1



WKN Blue Cap-Aktie:

A0JM2M



Ticker-Symbol Blue Cap-Aktie:

B7E



Kurzprofil Blue Cap AG:



Blue Cap (ISIN: DE000A0JM2M1, WKN: A0JM2M, Ticker-Symbol: B7E) ist eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in München. Seit 2006 investiert Blue Cap erfolgreich in mittelständische Nischenunternehmen. Die Investitionsidee besteht zumeist darin, gründer- oder technologiegeführte Unternehmen weiter zu entwickeln und dabei die Unternehmensidentität zu bewahren.



Die Strategie ist auf den Aufbau einer mittelständischen Unternehmensholding ausgerichtet. Im Gegensatz zu vielen fondsgestützten Beteiligungsgesellschaften ist Blue Cap nicht Exit getrieben. Die langfristige Wertentwicklung der Beteiligungsunternehmen steht im Vordergrund. (21.01.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - Blue Cap-Aktienanalyse von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse das Rating "buy" für die Aktie der Blue Cap AG (ISIN: DE000A0JM2M1, WKN: A0JM2M, Ticker-Symbol: B7E).Im Schlussspurt sei es Blue Cap gelungen, die eigenen Jahresprognosen für 2021 zu übertreffen. Nach dem Verkauf der Beteiligung Carl Schaefer sei das Management zuletzt davon ausgegangen, den Umsatz von 233 Mio. Euro im Vorjahr auf 255 bis 260 Mio. Euro steigern zu können, wobei der Zuwachs vor allem auf zwei größere Zukäufe zurückzuführen sei. Die bereinigte EBITDA-Marge sei zuletzt am unteren Ende der zuvor kommunizierten Zielspanne von 8 bis 9 Prozent erwartet worden.Nach ersten vorläufigen Berechnungen werde die Beteiligungsgesellschaft für 2021 stattdessen einen Umsatz von 265 bis 270 Mio. Euro sowie eine bereinigte EBITDA-Marge von 8,5 bis 9,0 Prozent ausweisen. Ausschlaggebend dafür sei gewesen, dass die Geschäftsentwicklung der drei Beteiligungen conpearl, HY-LINE und Uniplast gegen Jahresende besser ausgefallen sei, als zuvor erwartet. Während conpearl und HY-LINE auf Basis eines hohen Auftragsbestands hohe Auslieferungen in den Schlussmonaten gelungen seien, habe Uniplast höhere Rohstoffkosten an die Kunden weitergeben und die Marge verbessern können.Blue Cap habe in 2021 besser abgeschnitten, als zuletzt erwartet, da sich mehrere Beteiligungen in den Schlussmonaten überraschend positiv entwickelt hätten. Damit bestehe eine gute Ausgangsbasis für 2022. Das Management rechne mit einer Umsatzsteigerung auf 290 bis 310 Mio. Euro bei einer bereinigten EBITDA-Marge von 8,5 bis 9,5 Prozent. Die Aktienanalysten von SMC Research hätten in Reaktion darauf ihre Umsatzerwartungen für die Gruppe erhöht und würden nun für 2022 mit 300 Mio. Euro rechnen, die EBITDA-Marge sähen sie am oberen Ende der Zielspanne. Mit der Anpassung der Schätzungen sei das Kursziel der Aktienanalysten von SMC Research von zuvor 47,00 auf 48,40 Euro gestiegen. Die Aktie sei damit fundamental unterbewertet und biete ein hohes Aufwärtspotenzial von mehr als 60 Prozent.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link