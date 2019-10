Tradegate-Aktienkurs Blue Cap-Aktie:

17,45 EUR +1,16% (09.10.2019, 09:29)



XETRA-Aktienkurs Blue Cap-Aktie:

17,50 EUR (08.10.2019)



ISIN Blue Cap-Aktie:

DE000A0JM2M1



WKN Blue Cap-Aktie:

A0JM2M



Ticker-Symbol Blue Cap-Aktie:

B7E



Kurzprofil Blue Cap AG:



Blue Cap (ISIN: DE000A0JM2M1, WKN: A0JM2M, Ticker-Symbol: B7E) ist eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in München. Seit 2006 investiert Blue Cap erfolgreich in mittelständische Nischenunternehmen. Die Investitionsidee besteht zumeist darin, gründer- oder technologiegeführte Unternehmen weiter zu entwickeln und dabei die Unternehmensidentität zu bewahren.



Die Strategie ist auf den Aufbau einer mittelständischen Unternehmensholding ausgerichtet. Im Gegensatz zu vielen fondsgestützten Beteiligungsgesellschaften ist Blue Cap nicht Exit getrieben. Die langfristige Wertentwicklung der Beteiligungsunternehmen steht im Vordergrund. (09.10.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen halten an dem analysierten Unternehmen eine Beteiligung in Höhe von mindestens 1 Prozent des Grundkapitals.



Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens. Weitere mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Blue Cap-Aktienanalyse von GSC Research:Thorsten Renner, Aktienanalyst von GSC Research, rät in einer Ersteinschätzung die Aktie der Münchner Beteiligungsgesellschaft Blue Cap AG (ISIN: DE000A0JM2M1, WKN: A0JM2M, Ticker-Symbol: B7E) zu kaufen.Die Blue Cap AG habe in den vergangenen Jahren ein kräftiges Umsatzwachstum verzeichnet, was sich auch in 2019 durch weitere Akquisitionen fortsetzen sollte. Das Unternehmen beteilige sich vor allem an Gesellschaften, die sich in Sondersituationen befinden würden. Entsprechend könnten diese zu Beginn der Übernahme auch noch negative Ergebnisbeiträge liefern.So rechne der Analyst denn auch im laufenden Geschäftsjahr mit einer Ergebnisbelastung aus der Übernahme der friedola TECH-Gruppe. Er sei aber zuversichtlich, dass die bereits eingeleitete Restrukturierung mit einer zusätzlichen Finanzierung zügig Fortschritte bei der Profitabilität liefern werde. Positiv sehe er auch, dass das zunächst äußerst unglücklich gestartete Engagement des neuen Großaktionärs Partner Fonds nun auch in ruhigeren Bahnen verlaufe und jüngst eine engere Zusammenarbeit der Blue-Cap-Beteiligung Planatol mit einer Tochtergesellschaft der PartnerFonds AG gestartet sei.Entsprechend sei der Analyst für die weitere Entwicklung der Blue Cap AG zuversichtlich gestimmt. Bei einem erwarteten Ergebnis von 1,40 Euro im kommenden Jahr belaufe sich das aktuelle KGV auf 12,5. Zudem biete das Beteiligungsunternehmen eine attraktive Dividendenrendite. Auch bilanziell sei die Gesellschaft mit einer Eigenkapitalquote von knapp 40 Prozent solide aufgestellt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Blue Cap-Aktie: