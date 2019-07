Börse Frankfurt-Aktienkurs Blue Apron-Aktie:

6,15 EUR +1,65% (10.07.2019, 08:15)



NYSE-Aktienkurs Blue Apron-Aktie:

7,03 USD -4,87% (09.07.2019, 22:02)



ISIN Blue Apron-Aktie:

US09523Q2003



WKN Blue Apron-Aktie:

A2PMA8



Ticker-Symbol Blue Apron-Aktie:

13WA



NYSE-Ticker-Symbol Blue Apron-Aktie:

APRN



Kurzprofil Blue Apron Holdings Inc:



Blue Apron Holdings Inc (ISIN: US09523Q2003, WKN: A2PMA8, Ticker-Symbol: 13WA, NYSE-Symbol: APRN) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in New York, das Boxen mit Zutaten für selbstgekochte Gerichte verschickt. Die Registered Shs-A-Aktie von Blue Apron wird an den Börsen Frankfurt, Stuttgart, Berlin, New York, NYSE MKT, Bats, Tradegate, Lang & Schwarz und Quotrix gehandelt. (10.07.2019/ac/a/n)







New York (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Squarepoint Ops LLC baut Netto-Leerverkaufsposition in Aktien von Blue Apron Holdings Inc sichtbar ab:Die Leerverkäufer von Squarepoint Ops LLC bleiben auf dem Rückzug aus ihrem Short-Engagement in den Aktien des Kochboxen-Versenders Blue Apron Holdings Inc (ISIN: US09523Q2003, WKN: A2PMA8, Ticker-Symbol: 13WA, NYSE-Symbol: APRN).Die Finanzprofis von Squarepoint Ops LLC mit Sitz in New York, USA, hatten am 17.06.2019 eine Shortposition in den Blue Apron-Aktien in Höhe von 0,70% aufgebaut. Am 09.07.2019 wurde diese von 0,56% auf 0,49% der Blue Apron-Aktien gekürzt.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den Blue Apron-Aktien:Gesamte Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds in den Aktien von Blue Apron: mindestens 0,49%.Börsenplätze Blue Apron-Aktie: