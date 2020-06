Reidel resümiere daraus: "Die meisten Schlagzeilen und Wirtschaftsdaten sind entweder ein Spiegelbild der Gegenwart oder der jüngsten Vergangenheit. Märkte jedoch blicken nach vorn." Es habe noch Monate gedauert, bis der pessimistische Unglauben einiger Experten an die Rally einer widerwilligen Halbannahme gewichen sei. Bei einigen habe es sogar Jahre gedauert, während die Aktienkurse weiter in die Höhe geklettert seien. "Aktienmärkte preisen die Zukunft ein - und das mit einer Weitsicht, die Daten - vor allem den derzeit beliebten hochfrequentierten Daten - lange vorausgeht", sage Reidel.



Die Corona-Krise habe einen regelrechten Heißhunger auf schnell verfügbare Daten ausgelöst. In den USA hätten die schnellen Marktbewegungen darüber hinaus auch unter unerfahrenen Anlegern ein gefährliches Spiel befeuert. "Gamified Investing" habe Amateure verleitet, basierend auf meist täglichen, manchmal stündlichen Informationen, Wege abseits der ausgetretenen Pfade zu gehen: Hinweise, von denen Investoren glauben würden, dass sie ihnen aufzeigen würden, wie es im aktuell chaotischen Umfeld weitergehen könnte.



"Diese hochfrequentierten Daten waren uns zwar nützlich in einer Welt, in der von heute auf morgen nichts mehr so wie vorher schien. Heute allerdings verschwenden sie nur unsere Zeit und verleiten zu ultrakurzfristigem Denken. Das mag bei Hedge-Fonds-Strategien entscheidend sein - aber die gehören nicht zum bevorzugten Spielfeld der meisten Investoren", sage Reidel. Die letzten tragischen Ereignisse in den USA sollten auch den Spekulanten auf der Plattform Robinhood den Wind aus den Segeln nehmen.



Natürlich zahle es sich weiterhin aus, bestimmte Daten wie etwa Infektionsraten zu beobachten, um potenzielle Hinweise darauf zu erhalten, ob mit weiteren Lockdown-Maßnahmen zu rechnen sei - ab davon sollte der Anleger-Blick jedoch in weitere Ferne gerichtet sein.



Die Märkte würden sich aktuell bereits aus der kurzfristigen Sicht lösen, die von starker Unsicherheit geprägt sei. "Nicht selten liegt die Preisgestaltung der Märkte Jahre in der Zukunft, vor allem, wenn die Unsicherheit nachlässt. Wir wissen nicht, ob sie aktuell sechs Monate oder ein Jahr vorausschauen, aber sicher ist, dass wir uns in einem Bullenmarkt befinden", so Reidel.



Der Trend dürfte insgesamt nach oben gerichtet sein, auch wenn keine großen Luftsprünge zu erwarten seien. Einige Indices in den USA würden sich ihren Allzeithochs nähern, sodass eher mit einem für reifere und normalere Bullenmärkte typischen Push-Pull-Kampf zu rechnen sei. Auch die Präsidentschaftswahlen in den USA könnten für weitere Unsicherheit sorgen.



"Investoren sollten sich dennoch nicht von hochfrequenten Daten oder politischen Taktiken, die eben jene nutzen, beirren lassen. Die Zeit, den Fokus auf kurzfristige Entwicklungen zu legen, ist unserer Meinung nach niemals ratsam. Wir sollten uns der Zukunft und der Verfolgung vielversprechender und langfristiger Investitionszielen widmen. Denken Sie wie die Märkte: unbeirrbar vorwärts", schließe Reidel. (22.06.2020/ac/a/m)







Rodenbach (www.aktiencheck.de) - Nach den Aktienmarkt-Einbrüchen Ende März sind die Märkte heute wieder auf dem besten Weg zu vorherigen Höchstständen, so die Experten von Grüner Fisher Investments.Fragen würden laut, wie sich die Diskrepanz zwischen steigenden Aktien und fallenden Wirtschaftsdaten erklären lasse. Seien es zu große Hoffnungen, getrieben durch Konjunkturpakete und Maßnahmen der Zentralbanken oder erste Anzeichen für einen Bullenmarkt?Die überwiegende Mehrheit gehe davon aus, dass der Markt verzerrt sei, getrieben von zu großen Hoffnungen durch die Konjunkturpakete von Politik und den Maßnahmen der Zentralbanken - und dass ein Rückfall bevorstehe, sobald die Investoren begreifen würden, wie schlecht die Dinge eigentlich stünden. Das dies eintreffen könnte, sei zwar nicht gänzlich von der Hand zu weisen. Torsten Reidel, Geschäftsführer bei Grüner Fisher Investments, sei allerdings davon überzeugt, dass die Diskrepanz zwischen Wirtschaftsdaten und Aktien zu den üblichen Anzeichen eines beginnenden Bullenmarktes gehöre - Anleger sollten wieder eine langfristige Sicht einnehmen und den kurzfristigen Unsicherheiten weniger Raum geben."Aktien sind ein vorlaufender Indikator. Sie bewegen sich zwischen Erwartungen und Realität der nächsten drei bis 30 Monate - nicht der nächsten drei bis 30 Tage. Die Diskrepanz bedeutet nicht, dass die Märkte irrational agieren. Sie tun das, was sie schon immer getan haben: zukünftige Entwicklungen antizipieren. Mit Beginn eines neuen Wirtschaftszyklus können kurzfristige, unkalkulierbare Entwicklungen die Schmerzgrenze vieler Investoren strapazieren. Denn wenn die Unsicherheit am größten ist, wird die Kurzsichtigkeit am stärksten. Wenn sie nachzulassen beginnt, blicken die Märkte wieder weiter in die Zukunft", so Reidel.