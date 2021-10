Hinweis auf Interessenkonflikte:



Bloom Energy Corp. (ISIN: US0937121079, WKN: A2JQTG, Ticker-Symbol: 1ZB, NYSE-Symbol: BE) ist ein US-Unternehmen, das Festoxid-Brennstoffzellentechnologie anbietet. Die Technologie von Bloom Energy erzeugt vor Ort Strom aus mehreren Brennstoffquellen. Bloom Energy entwickelte und vermietet den Bloom Energy Server, einen Kasten von der Größe zweier Kühlschränke mit mehreren Hochtemperatur-Brennstoffzellen zur stationären Stromversorgung.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bloom Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Bloom Energy Corp. (ISIN: US0937121079, WKN: A2JQTG, Ticker-Symbol Deutschland: 1ZB, NYSE-Ticker-Symbol: BE) unter die Lupe.Amerikanische Brennstoffzellen-Aktien stünden wieder hoch im Kurs, allen voran die Aktie von Bloom Energy. Zum Beginn in die Handelswoche sei die Aktie um 37 Prozent in die Höhe geschnellt, denn ein umfangreicher Deal mit der südkoreanischen SK Ecoplant versetze Anleger in Ekstase. Auch Werte aus der Peergroup, wie Plug Power oder Ballard Power, würden kräftig zulegen.Die Partnerschaft beinhalte Verträge über mindestens 500 Megawatt Leistung von Bloom Energy bis 2024. Der zu erwartende Umsatz für das Unternehmen für Anlagen und Dienstleistungen werde auf rund 4,5 Milliarden Dollar geschätzt. Zum Vergleich: Nach der Kursexplosion bringe Bloom Energy nun 4,8 Milliarden Dollar auf die Börsenwaage.Darüber hinaus würden Bloom Energy und SK Ecoplant Wasserstoff-Innovationszentren in den USA und Südkorea eröffnen wollen, um die Kommerzialisierung von grünem Wasserstoff voranzutreiben, heiße es weiter.Gleichzeitig beteilige sich SK Ecoplant auch am amerikanischen Spezialisten für stationäre Stromversorgung. Zunächst würden die Südkoreaner 255 Millionen Dollar für zehn Millionen stimmrechtslose Vorzugsaktien zum Preis von 25,50 Dollar in die Hand nehmen. SK Ecoplant habe zudem die Option, die Beteiligung auf maximal 15 Prozent aufzustocken.Die starke Performance der drei Werte beflügele auch den E-Wasserstoff Nordamerika Index. Denn sowohl Bloom Energy als auch Plug Power und Ballard Power seien in diesem Indexbarometer vertreten. Bei Schwäche würden Long-Produkte auf den Index kaufenswert bleiben.Bloom Energy wandert auf die Watchlist des "Aktionär", so Michel Doepke. (Analyse vom 26.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link