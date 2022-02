Daher sollten aktuell höchstens mutige Trader den Wiedereinstieg wagen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" zur Block-Aktie. Alle anderen würden an der Seitenlinie warten, ob sich die aktuelle Gegenbewegung als nachhaltig erweise - oder als Strohfeuer. (Analyse vom 25.02.2022)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Block Inc.:



Block Inc. (ehemals Square Inc.) (ISIN: US8522341036, WKN: A143D6, Ticker-Symbol: SQ3, NYSE-Symbol: SQ) ist ein global tätiges Technologieunternehmen mit Schwerpunkt Finanzdienstleistungen. Das Unternehmen besteht aus Square, Cash App, Spiral, TIDAL und TBD54566975. Das Unternehmen entwickelt Tools, mit denen mehr Menschen Zugang zur Wirtschaft bekommen. Square unterstützt Verkäufer bei der Durchführung und Vergrößerung ihrer Geschäftstätigkeiten mit seinem integrierten Ökosystem aus Handelslösungen, Business-Software und Bankingservices. Mit Cash App kann jeder leicht Geld senden, ausgeben oder in Aktien oder Bitcoin investieren. Spiral (vormals Square Crypto) entwickelt und finanziert kostenlose Open-Source-Bitcoin-Projekte. Künstler nutzen TIDAL, um unternehmerischen Erfolg zu haben und sich auf umfassendere Weise mit ihren Fans zu verbinden. TBD54566975 arbeitet an einer offenen Entwicklerplattform, mit der der Zugang zu Bitcoin und anderen Blockchain-Technologien einfacher wird, ohne dass man eine Institution durchlaufen muss. (25.02.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Block-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Block Inc. (ISIN: US8522341036, WKN: A143D6, Ticker-Symbol: SQ3, NYSE-Symbol: SQ) unter die Lupe.Die Aktie des Fintech-Konzerns Block (ehemals Square) springe am Freitag zu US-Handelsstart um fast 20 Prozent nach oben. Grund dafür seien starke Zahlen und ein optimistischer Ausblick, die das von Twitter-Gründer Jack Dorsey geleitete Unternehmen am Vorabend präsentiert habe. Starte jetzt die ersehnte Trendwende?Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sei der Umsatz von Block im Schlussquartal 2021 um 29 Prozent auf 4,08 Milliarden Dollar gestiegen, der Brutto-Ertrag sogar um 47 Prozent auf 1,18 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn sei mit 27 Cent pro Aktie erwartungsgemäß schwächer ausgefallen. Die Erwartungen der Analysten an die Q4-Zahlen von 4,01 Milliarden Dollar Umsatz, 1,16 Milliarden Dollar Brutto-Ertrag und 0,23 Dollar EPS habe der Payment-Spezialist aber dennoch übertroffen.Soweit, so gut. Doch das eigentliche Highlight für Anleger und Analysten seien die Aussagen von Finanzchefin Amrita Ahuja zur künftigen Geschäftsentwicklung beim anschließenden Earnings-Call gewesen.Für das Geschäft mit der Finanz-App "Cash" erwarte Block im Januar und Februar ein Bruttogewinnwachstum von 21 Prozent auf einjähriger Basis und 71 Prozent auf zweijähriger Basis. Laut Ahuja habe man im Januar aufgrund der Omikron-Variante bei der "Cash"-App und im Händler-Geschäft eine gewisse Abschwächung des Bruttogewinnwachstums verzeichnet. Im Februar habe sich das Wachstum aber bereits wieder verbessert und auch im März rechne die Finanzchefin mit einer weiteren Verbesserung.Die Finanzchefin habe auch potenzielle Produktneuheiten sowie Preiserhöhungen als mögliche Wachstumstreiber in Aussicht gestellt. Nach dem jüngst erfolgten Abschluss der Übernahme von Afterpay solle die Entwicklung der australischen "Buy now, pay later"-Plattform bereits ab dem laufenden ersten Quartal in die Finanzberichterstattung von Block einfließen.Die erste Reaktion auf die nackten Zahlen sei am Donnerstagabend zunächst durchwachsen ausgefallen. Im nachbörslichen Handel sei die Aktie zeitweise um vier Prozent gefallen. Die optimistischen Aussagen beim anschließenden Earnings-Call hätten den Kurs jedoch steil nach oben katapultiert und auch der heute Handelsstart an der Wall Street sei rund 20 Prozent höher erfolgt.Nachdem die Aktie von Block in den vergangenen Monaten im Tief bis zu 71 Prozent gefallen und gemessen am KGV nahezu historisch günstig sei, sei die technische Gegenbewegung längst überfällig. Da ein Desaster wie beim Rivalen PayPal glücklicherweise ausgeblieben sei, könnten die Zahlen der Startschuss für eine nachhaltige Erholung sein.Die Comeback-Wette des "Aktionär" sei im turbulenten Marktumfeld der letzten Wochen bereits vor den Zahlen unglücklich ausgestoppt worden. Mit Blick auf den Ukrainekonflikt und die nahende Zinserhöhung der US-Notenbank FED dürften Unsicherheit und Volatilität zumindest kurz- und mittelfristig hoch bleiben.