Hamburg (www.aktiencheck.de) - Optionsverfälle markieren häufig Wendepunkte, so Prof. Dr. Bernd Meyer, Chefanlagestratege und Leiter Multi Asset im Wealth and Asset Management bei Berenberg im aktuellen "Märkte-Monitor".Kurzfristiger AusblickDer Markt werde bei hoher Inflation, den erhöhten Covid-Infektionen und neuer Covid-Virusvariante gespannt auf die monatlichen Sitzungen der Zentralbanken schauen. Am 15. Dezember treffe sich die FED und am 16. Dezember die EZB sowie die Bank of England. Zuletzt sei der Ton der Zentralbanken aufgrund der weiterhin hohen Inflationswerte zunehmend falkenhafter geworden. Heute würden die vorläufigen Inflationsdaten (November) für Deutschland und das Eurozonen-Wirtschaftsvertrauen (November) veröffentlicht. Am Dienstag würden die chinesischen Einkaufsmanagerindizes (PMIs) für November, die vorläufigen Inflationswerte (November) für die Eurozone sowie das US-Verbrauchervertrauen (November) folgen. Am Mittwoch würden neben den deutschen Einzelhandelsumsätzen (Oktober) die Industrie-PMIs (November) für Europa und die USA (ISM) publiziert. Der entsprechende Service-PMI (November) und die US-Auftragseingänge (Oktober) sowie die französischen Industrieproduktionsdaten (Oktober) würden dann am Freitag folgen. (29.11.2021/ac/a/m)