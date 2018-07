- Währungskrisen in immer mehr Emerging Markets Volkswirtschaften? Die Festigung des US-Dollars und die ansteigenden US-Dollar Zinsen hätten Länder mit externen und internen Ungleichgewichten unter Druck gebracht. Vor allem die Währungen von Argentinien (Peso) und der Türkei (Lira) stünden unter Druck. Zu den externen Ungleichgewichten würden ein hohes Leistungsbilanzdefizit und eine hohe Verschuldung in US-Dollar zählen. Zu den internen Ungleichgewichten würden eine hohe Inflation und ein hohes Budgetdefizit zählen. Das Risiko bestehe darin, dass auch andere Länder unter Druck geraten könnten.



- Restriktive Zentralbanken? Das Wirtschaftswachstum werde in immer mehr Ländern selbst tragender und die Inflation konvergiere langsam aber doch in Richtung Zentralbankziel. Die Zentralbanken könnten deshalb die unterstützende geldpolitische Haltung zurücknehmen. Das heiße, die Leitzinsen würden auf ein neutrales Zinsniveau angehoben und die Anleiheankaufsprogramme würden gestoppt bzw. rückgeführt (Quantitative Tightening - QT). Die Schätzungen für den neutralen Zinssatz sowie für die Auswirkungen des QT seien jedoch mehr Annahmen als Schätzungen. Sollte der neutrale Zinssatz tatsächlich niedriger sein als von der Zentralbank angenommen, könnte eine Rezession ausgelöst werden.



- Inflationsprobleme? Das Standard-Modell für die Schätzung der zukünftigen Inflation sei die Phillips-Kurve. Die Beziehung zwischen der Arbeitslosenrate (niedrig) und der Inflation (ebenso niedrig) sei aber nur schwer modellierbar. Wie schon öfter in der Vergangenheit geschehen, könnte die Inflation schlussendlich sprunghaft ansteigen.



- Rezession? Beim Wachstum gebe es zum vergangenen Jahr zwei wesentliche Unterschiede. 1) Es finde keine überraschende Beschleunigung in vielen Ländern gleichzeitig statt. 2) Einige Länder / Regionen würden kräftig wachsen (USA), andere würden sich abschwächen (Eurozone, China), Zudem würden wichtige umfragebasierte globale Konjunkturindikatoren seit einigen Monaten fallen (globaler Einkaufsmanagerindex für den Fertigungssektor) und der Unterschied zwischen lang und kurz laufenden Staatsanleiherenditen in den USA werde immer geringer. Das Risiko einer Rezession auf mittlere Sicht habe zugenommen.



- Zu niedrige Marktliquidität? Der kurzfristige Einbruch der Aktienmärkte Anfang Februar und der sprunghafte Anstieg der italienischen Staatsanleihen im Mai hätten wieder einmal gezeigt, dass die Liquidität am Markt sehr schnell austrocknen könne ("alle" möchten zur selben Zeit verkaufen). Kleine Ursachen könnten eine große Wirkung haben.



Das globale Wachstum sei nach wie vor kräftig. Vor dem Hintergrund, dass die letzte Rezession schon einige Zeit her sei - die USA befänden sich mittlerweile im zehnten Jahr der Expansion - mehrere Unsicherheiten gleichzeitig zugenommen hätten und so gut wie noch nie eine Rezession prognostiziert worden sei, seien die Risikoprämien für eine Verschlechterung des Umfeldes angestiegen. Positiv betrachtet: Wenn die Unsicherheiten nicht weiter zunehmen beziehungsweise nicht Realität würden, sei schon eine Menge eingepreist. (Ausgabe vom 16.07.2018) (18.07.2018/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Die Kursentwicklung der meisten Wertpapierklassen ist seit Jahresanfang, euphemistisch ausgedrückt, durchwachsen. Gibt es dafür eine gemeinsame Erklärung? Ist eine Besserung in der zweiten Jahreshälfte zu erwarten, fragt sich Gerhard Winzer, Chefvolkswirt der Erste Asset Management.Die Entwicklung und Prognosen für die wichtigsten Konjunkturindikatoren würden ein günstiges Umfeld für die Märkte zeichnen. Das reale globale Wirtschaftswachstum sei kräftig, die Inflation in den entwickelten Volkswirtschaften niedrig und die Geldpolitiken unterstützend.Die Entwicklung und Prognosen für die wichtigsten Konjunkturindikatoren würden ein günstiges Umfeld für die Märkte zeichnen. Das reale globale Wirtschaftswachstum sei kräftig, die Inflation in den entwickelten Volkswirtschaften niedrig und die Geldpolitiken unterstützend.- Von der Vertrauens- zur Staatsschuldenkrise in Italien? Die Mini-Vertrauenskrise für italienische Staatsanleihen im Mai habe darauf hingewiesen, dass zwar Rettungsschirme vonseiten der Eurozone vorhanden seien (ESM, OMT), diese aber nur Anwendung finden würden, wenn Italien die Hilfe möchte, das heiße, die die damit verbundenen Einsparungen akzeptiere.