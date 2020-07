NYSE-Aktienkurs BlackRock-Aktie:

583,23 USD +2,87% (15.07.2020, 16:32)



ISIN BlackRock-Aktie:

US09247X1019



WKN BlackRock-Aktie:

928193



Ticker-Symbol BlackRock-Aktie:

BLQA



NYSE Ticker-Symbol BlackRock-Aktie:

BLK



Kurzprofil BlackRock Inc.:



BlackRock, Inc. (ISIN: US09247X1019, WKN: 928193, Ticker-Symbol: BLQA, NYSE Ticker-Symbol: BLK) ist ein international tätiges Investmentunternehmen und gilt als einer der größten Anbieter von Anlageverwaltungs-, Beratungs- und Risikomanagementlösungen. BlackRock operiert als Treuhänder und Partner, handelt ausschließlich im Auftrag seiner Kunden und führt keine eigenen Wertpapier-Positionen. Der Konzern betreibt Tochtergesellschaften und damit verbundene Niederlassungen in vielen Bundesstaaten der USA sowie in Europa und Asien. (17.07.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BlackRock-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die BlackRock-Aktie ISIN: US09247X1019, WKN: 928193, Ticker-Symbol: BLQA, NYSE Ticker-Symbol: BLK) unter die Lupe.Der US-Konzern habe das zweite Quartal mit starken Ergebnissen abgeschlossen. Der weltgrößte Vermögensverwalter profitiere vom Wiedererstarken der Finanzmärkte und steigere Umsatz und Gewinn. Zudem steige das zu verwaltende Vermögen im Vergleich zum Vorjahr an. Dem Vermögensverwalter seien in Q2 rund 500 Mrd. USD an neuen Kundengeldern hinzugeflossen, v.a. wegen der starken Nachfrage nach Anleihen. Insgesamt verwalte BlockRock 7,3 Bio. USD.Die Zahlen würden marktseitig gut aufgenommen. "Der Aktionär" habe die BlackRock-Aktie auf seiner Empfehlungsliste und halte den US-Konzern für ein Basisinvestment im Finanzsektor., so Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs BlackRock-Aktie:510,80 EUR +2,41% (17.07.2020, 13:10)Tradegate-Aktienkurs BlackRock-Aktie:508,40 EUR +2,05% (16.07.2020, 16:45)