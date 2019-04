Tradegate-Aktienkurs BlackBerry-Aktie:

8,34 Euro +0,48% (05.04.2019, 16:24)



NYSE-Aktienkurs BlackBerry-Aktie:

USD 9,32 -0,05% (05.04.2019, 17:50)



ISIN BlackBerry-Aktie:

CA09228F1036



WKN BlackBerry-Aktie:

A1W2YK



Ticker-Symbol BlackBerry-Aktie Deutschland:

RI1



NYSE-Ticker Symbol BlackBerry-Aktie:

BB



Kurzprofil BlackBerry Ltd.:



BlackBerry Ltd. (ISIN: CA09228F1036, WKN: A1W2YK, Ticker-Symbol: RI1, NYSE-Symbol: BB) ist ein Anbieter von mobilen Kommunikationslösungen.



BlackBerry Ltd. wurde 1984 gegründet und gehörte zu den Pionieren der Smartphone-Branche. Hautpsitz der BlackBerry Inc. ist Waterloo, Kanada.

(05.04.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Charlotte (www.aktiencheck.de) - BlackBerry-Aktienanalyse des Analysten Daniel Bartus von BofA Merrill Lynch Research:Aktienanalyst Daniel Bartus von BofA Merrill Lynch Research bestätigt laut einer Aktienanalyse in Bezug auf die Aktien des kanadischen Smartphone-Herstellers BlackBerry Ltd. (ISIN: CA09228F1036, WKN: A1W2YK, Ticker-Symbol: RI1, NYSE-Symbol: BB) seine Erwartung einer unterdurchschnittlichen Kursentwicklung.Die Analysten von BofA Merrill Lynch Research äußern die Auffassung, dass es mehrere Gründe gebe weiterhin pessimistisch gestimmt zu bleiben. BlackBerry Ltd. habe zwar die Markterwartungen in den letzten sieben Quartalen übertroffen. Nichtsdestotrotz habe der Aktienkurs seit dem FQ1-Bericht im Juni 2017 um 6% nachgegeben.Bei den Patentlizenz-Geschäft stehe BlackBerry wegen der starken Vergleichszahlen vor hohen Hürden. Das Enterprise-Segment als wichtigste Geschäftssparte liefere zugleich die schwächste Performance ab, so der Analyst Daniel Bartus.In ihrer BlackBerry-Aktienanalyse stufen die Analysten von BofA Merrill Lynch Research den Titel unverändert mit "underperform" ein und halten am Kursziel von 8,50 USD fest.Börsenplätze BlackBerry-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs BlackBerry-Aktie:8,30 Euro -0,24% (05.04.2019, 16:03)