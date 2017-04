Nasdaq-Aktienkurs BlackBerry-Aktie:

USD 8,88 +15,32% (12.04.2017, 17:17)



ISIN BlackBerry-Aktie:

CA09228F1036



WKN BlackBerry-Aktie:

A1W2YK



Ticker-Symbol BlackBerry-Aktie Deutschland:

RI1



Nasdaq Ticker Symbol BlackBerry-Aktie: BBRY



Kurzprofil BlackBerry Ltd.:



BlackBerry Ltd. (ISIN: CA09228F1036, WKN: A1W2YK, Ticker-Symbol: RI1, Nasdaq-Symbol: BBRY) ist ein kanadischer Anbieter mobiler Kommunikationslösungen. Das Tätigkeitsspektrum von BlackBerry umfasst den Verkauf von Smartphones, Enterprise Software und dazugehörigen Services



BlackBerry Ltd. wurde 1984 gegründet und gehörte zu den Pionieren der Smartphone-Branche. Hautpsitz der BlackBerry Inc. ist Waterloo, Kanada.



Toronto (www.aktiencheck.de) - BlackBerry-Aktienanalyse des Analysten Daniel Chan von TD Securities:Im Rahmen einer Aktienanalyse empfiehlt Analyst Daniel Chan vom Investmenthaus TD Securities die Aktien des kanadischen Smartphone-Herstellers BlackBerry Ltd. (ISIN: CA09228F1036, WKN: A1W2YK, Ticker-Symbol: RI1, Nasdaq-Symbol: BBRY) weiterhin zum Kauf.In einem Rechtsstreit um Lizenzgebühren haben sich BlackBerry Ltd. und QUALCOMM auf eine Rückzahlung von rund 815 Mio. USD an BlackBerry verständigt.Die Analysten von TD Securities beziffern den positiven Effekt auf 1,38 USD je BlackBerry-Aktie. Analyst Daniel Chan geht davon aus, dass das Unternehmen das Geld für M&A-Aktivitäten sowie für Wachstumsinitiativen ausgeben werde.In ihrer BlackBerry-Aktienanalyse bestätigen die Analysten von TD Securities das "buy"-Votum sowie das 12-Monats-Kursziel von 10,00 USD.Frankfurt-Aktienkurs BlackBerry-Aktie:8,34 Euro +17,25% (12.04.2017, 16:59)Tradegate-Aktienkurs BlackBerry-Aktie:8,34 Euro +14,97% (12.04.2017, 17:11)