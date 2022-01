Noelle Acheson, Head of Market Insights bei Genesis Global Trading, vermute hinter den aktuellen Verkäufen vor allem kurzfristige Trader, die nun aus dem Markt geschüttelt würden, habe sie gegenüber Bloomberg zu Protokoll gegeben. Die Daten scheinen diese These zu belegen: Die Zahl der Bitcoins, die seit mindestens einem Jahr nicht mehr bewegt worden seien, liege nach Daten des Portals coinmarketcap.com nämlich relativ konstant bei 56 Prozent.



Experten wie Mike Novogratz würden damit rechnen, dass der Bitcoin im Bereich zwischen 38.000 und 40.000 Dollar endlich einen Boden finden werde - ein Szenario, das auch "Der Aktionär" begrüßen würde. Rund um die Veröffentlichung der US-Inflationsdaten am Mittwoch und etwaige Maßnahmen der FED dürfte die Lage jedoch sehr volatil bleiben.



Für langfristig investierte Anleger heißt es daher: Augen zu und durch, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". Neueinsteiger in den Kryptomarkt sollten eine Stabilisierung abwarten, ehe sie bei Bitcoin und Ethereum wieder einen Fuß in die Tür stellen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Bitcoin setzt seine Verlustserie am Montag fort und ist dabei erstmals seit September wieder unter die Marke von 40.000 Dollar zurückgefallen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär".Auch bei den meisten Altcoins würden zu Wochenbeginn weitere Verluste geschrieben.Fast 16 Prozent habe der Bitcoin alleine seit Jahresanfang verloren. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg drohe damit der schwächste Jahresstart seit dem Anfangstagen der Digitalwährung. Sie sei dabei zeitweise bis auf 39.796,57 Dollar - und damit auf den tiefsten Stand seit September 2021 - zurückgefallen. Nach einem kleinen Rebound notiere sie inzwischen aber wieder klar oberhalb der 40.000er Marke und im Bereich der Unterstützung bei rund 40.700 Dollar.Auch zahlreiche große Altcoins hätten ihre Talfahrt zuletzt noch einmal beschleunigt. Bei Ethereum summiere sich das Minus seit 1. Januar sogar auf fast 20 Prozent. Zeitweise habe die Nummer 2 nach Market Cap am Montag wieder weniger als 3.000 Dollar gekostet. Einige der Top-Gewinner des letzten Jahres wie Gala, Kadena oder Axie Infinity seien sogar noch stärker unter Druck geraten und hätten seit Jahresbeginn bis zu einem Drittel an Wert eingebüßt.Auch Bloomberg-Experte Mike McGlone habe die 40.000er Marke als wichtige technische Unterstützung identifiziert. Seiner Einschätzung nach seien Kryptowährungen ein gutes Barometer für die nachlassende Risikobereitschaft der Marktteilnehmer. Angesichts der fortschreitenden Digitalisierung und der Vorreiterrolle des Bitcoin unter den Digitalwährungen sehe er auf lange Sicht aber trotzdem noch Potenzial.