Im aktuellen Umfeld würden Bitcoin-Investoren weiterhin Geduld und starke Nerven brauchen. Anlage-Experte Yves Lamoureux sehe aber gute Chancen, dass die digitale Leitwährung langfristig wieder in den Rallymodus wechseln werde. Eine Einschätzung, die auch DER AKTIONÄR teilt.



Hinweis auf Interessenskollision:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.



Der Chefredakteur der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR. (30.05.2022/ac/a/m)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mit bislang neun Verlust-Wochen in Folge erlebt der Bitcoin (ISIN: CRYPT0000BTC, WKN: nicht bekannt) derzeit eine historische Durststrecke und hat dabei zuletzt vier Tage lang unterhalb der wichtigen 30.000-Dollar-Marke notiert, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär".Zu Beginn der neuen Woche versuche er sich nun an einer Erholung - und hole damit nach, was dem US-Aktienmarkt bereits am Freitag gelungen sei.Dass die Gegenbewegung an der Wall Street dem Kryptomarkt zunächst keine entsprechenden Impulse habe liefern können, habe in der Branche für zusätzliche Bedenken gesorgt. "Das ist die Art von Entkoppelung, die niemand wollte", habe etwa Antoni Trenchev, Mitgründer und Managing Partner der Krypto-Bank Nexo, gegenüber Bloomberg kommentiert.Mit einiger Verzögerung würden inzwischen aber auch Bitcoin und Co einen Erholungsversuch wagen. Nachdem der Bitcoin übers Wochenende weitgehend impulslos unterhalb der 30.000er-Marke verharrt habe, habe er am frühen Montagmorgen wieder den Vorwärtsgang eingelegt und den horizontalen Widerstand in diesem Bereich geknackt.Einige große Altcoins würden zu Wochenbeginn teils noch größere Gewinne verzeichnen. In den Top 10 nach Market Cap könnten etwa Ethereum, Cardano, Solana und Dogecoin noch stärker zulegen als der Bitcoin. Diese Coins hätten in den vergangenen Tagen allerdings noch heftigere Verluste erlitten und würden auch seit Jahresbeginn noch wesentlich tiefer im Minus als der Bitcoin notieren.