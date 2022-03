Branchenbeobachter würden dafür die wachsende Zuversicht der Anleger und allgemeine Erholungstendenzen an den Märkten verantwortlich machen. Die großen US-Aktienindices hätten am Freitag die zweite Gewinn-Woche in Folge beendet.



Bitcoin und Co würden überdies davon profitieren, dass die Unsicherheit mit Blick auf das weitere Vorgehen der US-Notenbank FED und Maßnahmen zur Regulierung digitaler Assets in den USA und der EU zuletzt nachgelassen hätten. Mit Blick auf die weitere Entwicklung in der Ukraine und das nahende Quartalsende dürfte die Lage zumindest kurzfristig aber volatil bleiben.



Der Kryptomarkt zeigt sich derzeit wieder von seiner freundlichen Seite und arbeitet an einem Rebound. Wer bereits investiert ist, bleibt daher weiterhin dabei. Mutige Neueinsteiger mit einem langen Atem können weiterhin bei Bitcoin und Ethereum zugreifen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Bitcoin (ISIN: CRYPT0000BTC, WKN: nicht bekannt) startet fulminant in die neue Woche: Am Montagvormittag notiert die digitale Leitwährung auf 24-Stunden-Sicht fast fünf Prozent höher, wodurch die zwischenzeitlichen Verluste seit dem Jahresanfang beinahe Geschichte sind, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Auch bei den großen Altcoins gehe es zu Wochenstart spürbar aufwärts.Nachdem der Bitcoin bereits am Freitag im Tagesverlauf die charttechnisch wichtige 45.000-Dollar-Marke angelaufen habe, habe er über weite Strecken des Wochenendes knapp unterhalb des dortigen Widerstands verharrt. Am späten Sonntagabend sei schließlich der Ausbruch geglückt und der Kurs im Anschluss bis auf rund 47.300 Dollar geklettert - der höchste Stand seit Anfang Januar. An einigen Handelsplätzen habe er sogar den höchsten Stand des bisherigen Jahres erreicht.Zwar sei er anschließend wieder leicht unter die 47.000er-Marke gefallen, das Chartbild habe sich durch den rund 15-prozentigen Kursanstieg in den letzten sieben Tagen jedoch spürbar aufgehellt. Das Minus seit Jahresanfang sei inzwischen auf 1,5 Prozent geschrumpft. Auf der Oberseite rücke nun die psychologisch wichtige Barriere bei 50.000 Dollar in den Fokus.Der Kursanstieg gehe mit spürbar anziehenden Handelsvolumen einher. Zudem habe sich die Stimmung unter den Marktteilnehmern stark aufgehellt. Der Fear & Greed Index für den Kryptomarkt signalisiere am Montag zum ersten Mal in diesem Jahr "Gier", nachdem er seit Jahresanfang fast durchgängig "Angst" oder "extreme Angst" angezeigt habe.