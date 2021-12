Dem Bitcoin liefere die weiter steigende Inflation am Freitag positive Impulse, denn als knappes Gut mit deflationären Charakter (Stichwort: "digitales Gold") könnte die digitale Leitwährung von der Suche der Anleger nach Assetklassen mit ebendiesen Eigenschaften profitieren.



Im Vergleich zu traditionellen "sicheren Häfen" weise der Bitcoin jedoch eine enorme Volatilität und bis dato eine vergleichsweise hohe Korrelation mit anderen Risiko-Assets wie etwa Aktien auf. Kritiker würden daher bezweifeln, dass er sich tatsächlich als Inflationsschutz eigne. In der Theorie habe der Bitcoin die nötigen Voraussetzungen, in der Praxis müsse er sich aber noch beweisen.



Nahezu zeitgleich mit der Veröffentlichung der US-Inflationsdaten um 14.30 Uhr deutscher Zeit habe der Bitcoin-Kurs jedenfalls einen kräftigen Satz nach oben gemacht und an einzelnen Handelsplätzen dabei sogar die wichtige 50.000er-Marke zurückerobert. Nach anfänglichen Tagesverlusten lege er nun rund 1,3 Prozent zu, während der gesamte Kryptomarkt ein moderates Minus von rund 0,7 Prozent verzeichne.



Trotz des kleinen Kurssprungs bleibe der Bitcoin nach dem heftigen Rücksetzer am letzten Wochenende auf Richtungssuche. An der positiven Langfrist-Einschätzung des "Aktionär" habe sich aber nichts geändert. (10.12.2021/ac/a/m)





