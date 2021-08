Die Zuversicht wachse wieder



Hinweis auf Interessenskollision:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.



Autor Nikolas Kessler ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.



Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR. (10.08.2021/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Bitcoin setzt seine dynamische Aufwärtsbewegung fort und notiert am Dienstagmorgen auf 24-Stunden-Sicht 5% höher bei rund 45.700 USD, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Die Analysten von Fundstrat Global Advisors würden allerdings noch viel mehr für möglich halten und hätten ihr Kursziel von 100.000 USD bis zum Jahresende jetzt bekräftigt. Grund dafür sei ein wichtiges Chartsignal."Der Bitcoin hat die 200-Tage-Linie zurückerobert, nun ist es Zeit zu kaufen", würden die Experten um Bitcoin-Bulle Tom Lee in einer aktuellen Studie schreiben. Der Grund: Wenn der Bitcoin oberhalb der langfristigen Trendlinie notiere, sei seine künftige Performance um ein Vielfaches stärker.Berechnungen der Fundstrat-Analysten hätten ergeben, dass der Bitcoin auf Sicht von sechs Monaten im Schnitt 193% zugelegt habe, wenn er oberhalb der 200-Tage-Linie notiere. Bei Notierungen unterhalb davon liege die Forward-Rendite im selben Zeitraum dagegen durchschnittlich nur bei etwas mehr als 10%. Die einfache Bitcoin-Trading-Regel der Experten laute daher: "Kaufen, wenn er oberhalb der 200-Tage-Linie steht."Eine konkrete Erklärung für den deutlichen Kursanstieg von fast 60% in den letzten drei Monaten habe auch Fundstrat-Gründer Tom Lee nicht. Fakt sei aber, dass er trotz aller Widrigkeiten steige - etwa dem juristischen und regulatorischen Gegenwind in China und den USA.Im US-Kongress stehe in Kürze eine Abstimmung über ein neues Infrastrukturprogramm auf der Agenda, das auch die Besteuerung digitaler Assets vorsehe. Rund 28 Mrd. USD wolle der US-Fiskus mit der umstrittenen Steuer auf Gewinne aus dem Handel mit Bitcoin und Co einnehmen. "Und trotzdem ist der Bitcoin im Rallye-Modus", so Lee. Auch das sei eine wertvolle Erkenntnis. Seine Empfehlung sei daher denkbar einfach: "Geht long bei Bitcoin und Aktien mit Bezug zum Kryptomarkt."