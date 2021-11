Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Kryptowährungen sind die schwächste Anlageklasse während des europäischen Handels, so die Experten von XTB.Zu guter Letzt bleibe die US-Finanzaufsichtsbehörde zurückhaltend, wenn es um Spot-Bitcoin-ETFs gehe. Die SEC habe Ende letzter Woche den Antrag von VanEck auf einen Bitcoin-ETF abgelehnt. Allerdings gebe die SEC weiterhin grünes Licht für Bitcoin-Futures-ETFs.Rückgänge seien heute auf dem gesamten Krypto-Markt zu beobachten, wobei einige Münzen - wie Litecoin, EOS oder Bitcoin Cash - um mehr als 10% gefallen seien. Bitcoin halte sich zwar im Vergleich zu anderen Kryptowährungen recht gut, werde aber immer noch um mehr als 6% niedriger gehandelt als am Vortag. Die berühmteste digitale Währung sei heute zum ersten Mal seit zwei Wochen unter die USD 60.000-Marke gefallen. Das Tagestief sei bei USD 58.500 erreicht worden - der niedrigste Stand seit Ende Oktober. Der Rückgang sei jedoch an der 50-Tage-Linie gestoppt worden, und der Coin sei anschließend wieder über das 23,6%-Retracement der jüngsten Aufwärtsbewegung geklettert. (16.11.2021/ac/a/m)