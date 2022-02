Die Volatilität bei den Kryptowährungen habe sich in den vergangenen Tagen wieder erhöht. Langfristig würden etablierte Coins wie Bitcoin oder Ethereum interessant bleiben. Schwache Marktphasen seien in der Vergangenheit gute Kaufgelegenheiten gewesen. Allerdings ist die Anlageklasse nur für mutige Anleger und als Depotbeimischung geeignet, so Tim Temp von "Der Aktionär".



Hinweis auf Interessenskollision:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin, Ethereum.



Der Chefredakteur der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.



Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.



Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR. (23.02.2022/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Risiko-Assets wie Kryptowährungen leiden auch unter der aktuellen Anspannung der Anleger und die nahende Zinsänderung, so Tim Temp von "Der Aktionär".Nach dem zweistelligen Rücksetzer in den vergangenen Tagen präsentiere sich der Bitcoin aktuell freundlich. Eine wichtige Unterstützung stoppe den Kursverfall vorerst und damit stünden jetzt diese Marken im Fokus.Am 10. Februar erreiche die Erholung beim Bitcoin (BTC) ihren zwischenzeitlichen Hochpunkt bei 45.855 Dollar. Da der Kurs zuvor vom Mehrmonatstief bei 32.933 Dollar im fast 40 Prozent in wenigen Wochen gestiegen sei, hätten nach dem Hoch erste Gewinnmitnahmen eingesetzt. Gleichzeitig habe die schlechte allgemeine Stimmung weiter auf den Kurs gedrückt.