Das deutlich verbesserte Chartbild gepaart mit anhaltend starken Fundamentaldaten würden sehr bullish für den Bitcoin stimmen. Die Chancen, dass die erhoffte Q4-Rally auch in diesem Jahr für ein starkes Jahresende sorge, stünden gut. Die langfristige Kaufempfehlung des "Aktionärs" gelte daher weiterhin.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach dem Kurssprung am Freitag und einer Konsolidierung auf hohem Niveau am Wochenende hat der Bitcoin seit Montag nochmal eine Schippe draufgelegt, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin Der Aktionär.Ausgehend von einem kurzen Rücksetzer auf die 47.000-USD-Marke am Montagnachmittag habe der Kurs in der Spitze fast 6% zugelegt und kratze damit an einer sehr wichtigen Chartmarke.Bis auf 270 USD bzw. 0,5% habe sich der Bitcoin in der Nacht auf Dienstag bereits an die charttechnisch und psychologisch wichtige 50.000-USD-Marke angenähert. Auch wenn es noch nicht ganz für einen Ausbruch gereicht habe, bleibe die Chartmarke in Reichweite: Am Dienstagmorgen notiere der Bitcoin auf 24-Stunden-Sicht rund 3,5% höher bei 49.438 USD.