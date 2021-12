Allerdings sollte auch diese Entwicklung niemand geringschätzen, denn Verlierer habe es in den Top 100 auf Jahressicht auch gegeben - allerdings nur acht Stück. Schlusslicht sei NEM mit einem Minus von rund 44 Prozent seit 1. Januar.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Bitcoin hat 2021 rund 60 Prozent an Wert gewonnen und große Aktienindices wie Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) (+19,2 Prozent), S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) (+27,6 Prozent) und DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) (+15,6 Prozent) wieder einmal klar geschlagen, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Unter den 100 größten Kryptowährungen nach Market Cap reiche diese Performance aber nur für einen Platz im unteren Drittel. Denn bei einigen Altcoins sei die Kursentwicklung in diesem Jahr schlichtweg schwindelerregend gewesen.Nach Daten des Branchenportals coinmarketcap.com sei Gala in diesem Jahr der absolute Top-Performer unter den 100 größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung und habe als solcher seit Jahresanfang sage und schreibe 45.593 Prozent ab Wert gewonnen. Auf den Rängen zwei und drei würden demnach Axie Infinity (+15.869 Prozent) und The Sandbox (15.443 Prozent) folgen.Mit Terra (+12.799 Prozent) und Solana (+9.266 Prozent) würden es auch zwei Coins aus den Top 10 nach Market Cap auf die vorderen Ränge der Performance-Bestenliste schaffen.Ethereum, die zweigrößte Kryptowährung nach Market Cap, habe sich bis kurz vor Jahresfrist auf rund 3.707 Dollar etwa verfünffacht und lande in der Bestenliste 2021 mit Rang 43 im soliden Mittelfeld. Beim Bitcoin reiche das Plus von gut 60 Prozent aktuell "nur" für Rang 76.