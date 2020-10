Anfang September habe der Bitcoin die enorm wichtige 10.000-Dollar-Marke unterschritten und ein Zwischentief bei 9.813 Dollar markiert. Von dort aus habe die Kryptowährung im Rahmen einer Dreiecksformation konsolidiert. Am Donnerstag habe der Kurs aber die obere Begrenzungslinie bei rund 10.750 Dollar durchbrochen und während des Anstiegs die 50-Tage-Linie bei 10.875 Dollar sowie die 11.000-Dollar-Marke hinter sich gelassen.



Aktuell stehe der Wert knapp über der Unterstützungslinie bei 11.120 Dollar. Aufgrund des überkauften Stochastik-Indikators scheine ein Rücksetzer bis zu diesem Level recht wahrscheinlich. Werde die Unterstützung erfolgreich getestet, rücke dann das 52-Wochen-Hoch bei 12.487 Dollar in den Fokus.



Das Chartbild habe sich deutlich aufgehellt. Kurzfristig sollte es für den Bitcoin weiter nach oben gehen. Investierte Anleger könnten daher dabei bleiben und mutige Neueinsteiger weiterhin einen Fuß in die Tür stellen. (12.10.2020/ac/a/m)







