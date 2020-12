Charttechnische Unterstützungen seien nach dem steilen Anstieg der letzten Tage rar. Bei einem größeren Rückschlag könnte der Bitcoin jedoch im Bereich von 23.400 Dollar Halt finden. Nach Daten von whalemap.io liege dort ein so genanntes "Whale Cluster" - riesige Positionen von großen Investoren, die in der Regel auch bei steigender Volatilität zunächst verteidigt würden.



Auf der Oberseite sei der Weg für den Bitcoin aus charttechnischer Sicht frei. Zudem nehme der Hype um die Digitalwährung gerade erst Fahrt auf. Seien es in den vergangenen Monaten vor allem institutionelle Investoren gewesen, die größere Positionen aufgebaut habe, würden inzwischen auch immer mehr Privatanleger auf den Zug aufspringen.



Die Rally an den Weihnachtsfeiertagen etwa gehe laut Branchenbeobachtern insbesondere auf die Kaufaktivitäten kleinere Marktteilnehmer zurück. Nach Daten von Google Trends habe zuletzt auch die Zahl der Suchanfragen nach dem Begriff "Bitcoin" stark angezogen - ein Indiz für wachsendes Interesse an der Digitalwährung.



Die Bitcoin-Rally sei in vollem Gange und dürfte sich mittel- und langfristig fortsetzen. Anleger, die der "Aktionär"-Empfehlung gefolgt seien, würden kein Stück aus der Hand geben und die Gewinne laufen lassen.



Hinweis auf Interessenkonflikt:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.



Autor Nikolas Kessler ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin. (30.12.2020/ac/a/m)







