Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bitcoin setzte seinen gestrigen Rückgang fort, so die Experten von XTB.



Die bekannteste Kryptowährung sei heute unter die Marke von 18.000 USD gefallen und bewege sich zum Zeitpunkt des Schreibens weiter nach unten. Der 3%-ige Rückgang bei Bitcoin könne immer noch als ziemlich bescheiden angesehen werden, wenn man ihn mit anderen digitalen Währungen vergleiche - Ripple notiere heute 9% niedriger, während Stellar einen Rückgang von 7% verzeichne. Die Kryptowährungen hätten an Schwung verloren, nachdem Bitcoin sein Allzeithoch unter 20.000 US-Dollar getestet habe. Die Frage sei nun, ob wir eine ähnliche Umkehr wie an der Wende von 2017 und 2018 erleben würden oder ob die Rückgänge wie Ende November 2020 schnell enden würden. (09.12.2020/ac/a/m)

Finanztrends Video zu BTC/EUR (Bitcoin / Euro)



