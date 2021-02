Und so habe es den Anschein, dass der Staat sehr wohl den Bitcoin-Markt regulieren könne, in dem er Bitcoin-Verwahrer reguliere. Die Aufsicht könne beispielsweise eine Blacklist von Bitcoinadressen anlegen, an die die Kunden des Bitcoin-Verwahrers, der letztlich die Überweisung durchführe, keine Transfers leisten dürften. Wallet-Anbieter könnten verpflichtet werden, die Identität ihrer Nutzer zu überprüfen, um auf diese Weise Geldwäsche-Delikte und Terrorismusfinanzierung zu verhindern.



Das Argument sei hier aber noch nicht zu Ende. Es sei eine Ausweichreaktion zu erwarten, in der sich die Betroffenen Hard Wallets zulegen würden, um so der Regulierung zu entgehen. Es möge sein, dass die meisten Anleger in Deutschland eher träge seien und dem ihnen gewohnten System der zentralisierten Verwaltung vertrauen würden, sodass die Aufsichtsbehörde eine gute Chance habe, die Bitcoin-Zahlungsströme direkt mit den Nutzern in Verbindung zu bringen. Es könne aber auch sein - dies werde von Land zu Land unterschiedlich sein - dass das Misstrauen gegenüber dem Staat groß sei und sich eine Mehrheit Hard Wallets zulege.



Müsse sich der Staat also doch geschlagen geben? Nicht ganz. Ab einem gewissen Punkt werde es schwierig, sich der Kontrolle des Staates zu entziehen. Denn irgendwann werde man von dem Hard Wallet die Bitcoin auch wieder in die staatliche Währung tauschen wollen, spätestens, wenn Steuern gezahlt würden, die fast überall auf der Welt in der jeweiligen Landeswährung gezahlt würden. Wenn die Bitcoin über eine der regulierten Börsen oder Banken gegen beispielsweise Euro verkauft würden, sei der Zahlungsstrom erneut nachvollziehbar, es sei die Schnittstelle zwischen Bitcoin-Welt und dem regulierbaren Finanzmarkt.



Bitcoiners hätten aber noch einen Trumpf in der Tasche. So könne man sich vorstellen, dass eine eigene Bitcoin-Ökonomie entstehe, in der Güter gegen Bitcoin direkt gehandelt würden, ohne dass die traditionellen Finanzinstitutionen dazwischen geschaltet seien. Auch wenn sich direkte Bitcoin-Zahlungen wegen der Wertschwankungen der Kryptowährung in der Breite nicht durchsetzen dürften, nähmen diese Zahlungen verschiedenen Berichten zufolge zu. Der Autohersteller Tesla (ISIN US88160R1014/ WKN A1CX3T) habe bereits angekündigt, seine Elektroautos ohne Finanzintermediär gegen Bitcoin zu verkaufen. Derartige Transaktionen seien auch in Deutschland erlaubt. Das scheinbare Risiko für den Staat liege darin, dass eine Parallelwirtschaft entstehe und ihre Teilnehmer keine Steuer zahlen würden.



Diese Gefahr sollte man aber nicht als zu hoch einschätzen. Gemäß der heutigen Gesetzeslage seien Euro-Banknoten das einzige anerkannte gesetzliche Zahlungsmittel, aber private Transaktionen könnten in Deutschland mit elektronischem Geld, mit US-Dollar oder eben Kryptowährungen durchgeführt werden. Die Geschäftspartner müssten sich lediglich auf die Art der Transaktionswährung einigen. Sollten Marktteilnehmer verstärkt Bitcoin als Transaktionswährung wählen, sollte dies nicht verboten werden, sondern man sollte auf den gesellschaftlichen Konsens setzen, dass auch diese Unternehmen und Verbraucher Steuern zahlen würden (die weiterhin in Euro gezahlt werden müssten) und der Staat im Gegenzug einen Großteil der Infrastruktur bereit stelle, für ein soziales Netz sorge, usw.



Wie bisher auch müsse die Einhaltung der Steuergesetzgebung überwacht und sanktioniert werden. Möglicherweise müssten die Steuerbehörden bei der Kontrolle aber verstärkt bei den Güterbewegungen und Dienstleistungsaktivitäten ansetzen, denen die Bitcoin-Zahlungen gegenüberstünden, statt wie üblich bei den Zahlungen, die bei Bitcoin leichter verborgen werden könnten.



Hinsichtlich möglicher Geldwäschegeschäfte und Terrorismusfinanzierungen sollte man ebenfalls auf die Erfahrung setzen, dass nur eine Minderheit in derartige Transaktionen verwickelt sei. Gleichzeitig sollten neue Blockchain-Analyse-Methoden genutzt und weiterentwickelt werden, um diese Aktivitäten aufzudecken, zu sanktionieren und auf ein Minimum zu reduzieren.



Bitcoin sei da, um zu bleiben. Es werde nicht verschwinden, nicht in absehbarer Zeit. Eine naive Bitcoin-Willkommenskultur, die zu Steuerhinterziehung und anderen illegalen Transaktionen einlade, wäre ebenso unangebracht wie ein Bitcoin-Verbot, das zu Ausweichbewegungen führen würde. Es sollte erkannt werden, dass Bitcoin und die damit verwandten Technologien es erlauben würden, den Finanzmarkt über Blockchain- und Tokenisierungsansätze zu dezentralisieren, zu demokratisieren und sicherer zu machen. Der Staat würde durch Regulierungen mit Augenmaß bei Kryptobörsen und Bitcoin-Verwahrern, wo in der Vergangenheit immer wieder Betrugsfälle passiert seien, dem Standort Deutschland mehr helfen als durch Versuche, Bitcoin zu bekämpfen. (Ausgabe vom 25.02.2021) (26.02.2021/ac/a/m)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - In den Chefetagen der Notenbanken und auf Regierungsebene macht sich zunehmend Widerstand gegen Bitcoin und andere Kryptowährungen bemerkbar, so Dr. Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt bei der Hamburg Commercial Bank.EZB-Chefin, Christine Lagarde, habe kürzlich in einem Interview betont, dass Bitcoin für Geldwäschezwecke verwendet werde, die US-Finanzministerin Janet Yellen sei in das gleiche Horn gestoßen und der frühere Goldman Sachs-Chef, Lloyd Blankfein, habe Anfang dieses Jahres gesagt: "An der Stelle der Aufsichtsbehörden würde ich wegen Bitcoin hyperventilieren."Bitcoin reagiere regelmäßig mit Preisabschlägen, sobald staatliche Vertreter ankündigen würden, die Kryptowährung in der einen oder anderen Weise zu regulieren. Obwohl in zahlreichen Ländern teils radikale Maßnahmen gegen die Verwendung von Bitcoin erlassen worden seien - von dem Verbot für Banken, Bitcoin zu verwalten bis zu einem generellen Bann - habe keines der Gesetze einen nachhaltigen Einfluss auf den Bitcoinpreis ausüben können. Das werde vermutlich auch so bleiben. Denn der Staat kann letztlich nur an der Schnittstelle zwischen der Bitcoinwelt und dem uns bekannten Finanzsystem Kontrolle ausüben und dort ist es auch sinnvoll, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank. Den Kampf gegen das Bitcoin-Netzwerk aufzunehmen, wäre hingegen nicht nur kostspielig und vergeblich, sondern würde auch wichtige Innovationen im Kryptoumfeld bremsen.Die meisten Bitcoinfans seien überzeugt davon: Bitcoin lasse sich nicht regulieren. Und bis zu einem gewissen Punkt hätten sie Recht. Zunächst der ganz banale Fall: Ein Staat verbiete den Minern, die in seinem Land das Netzwerk betreiben würden, die Aktivität und beschlagnahme die Server, auf denen die Blockchain gespeichert sei. Was passiere? Das Netzwerk laufe weiter, weil überall auf der Welt Tausende von anderen Minern tätig seien und es unzählige Kopien der Blockchain gebe.Weiter werde argumentiert, dass sich Bitcoin der Zugriffsmöglichkeit des Staates entziehe, da die Kryptowährung außerhalb des Internets in einem so genannten Hard Wallet gehalten werden könne, beispielsweise auf einem USB-Stick. Das sei so ähnlich, wie wenn man Bargeld in einem Privattresor halte, davon wisse der Staat in der Regel auch nichts.Dieses Argument habe jedoch einen Haken: Der weit überwiegende Teil der heute gehandelten Bitcoin werde in so genannten Custodian Wallets bzw. bei Bitcoin-Verwahrern gehalten. Kaufe jemand Bitcoin beispielsweise über eine Kryptobörse, dann werde die Kryptowährung zunächst von dieser Börse verwaltet. Transferiere man die Bitcoin auf eine Wallet eines entsprechenden Anbieters, ändere das nicht viel, denn in diesem Fall werde lediglich die Börse gegen den Wallet-Anbieter als Depotverwalter ausgetauscht. Die Bitcoin sind erst dann in direktem Eigentum und außerhalb der Zugriffsmöglichkeit Dritter, wenn sie auf eine Hard Wallet übertragen werden, also einen Stick, den ich getrennt von meinem Computer bzw. vom Internet aufbewahren kann, so Dr. Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt bei der Hamburg Commercial Bank.